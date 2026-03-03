충주맨 / 사진 = 전참시 캡처, 김선태 유튜브 채널

충북 충주시 공식 유튜브 채널을 10년간 이끌어 온 '충주맨' 김선태 주무관이 개인 채널을 개설해 화제다. 이는 사직 이후 3주 만이다.2일 김선태는 유튜브 채널 '김선태'를 개설했다. 채널 소개란에는 '안녕하세요. 김선태입니다'라는 문구가 적혔다. 아직 영상이 게재되지 않은 해당 채널은 오후 5시 기준 구독자 2만 1500명을 돌파하며 가파른 상승세를 자랑했다.온라인 상에서는 "바로 구독했다", "무슨 콘텐츠 해줄지 너무 기대된다", "첫 콘텐츠부터 압박이 상당하겠다" 등의 댓글을 남기며 기대감을 표했다.한편, 김선태는 2016년 입직해 충주시 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담해 채널을 100만 구독자 규모로 성장시킨 바 있다. 이후 여러 방송에 출연해 얼굴을 알린 그는 2월 충주시에 사직서를 제출하고 장기 휴가에 돌입했다. 퇴사 후 일각에서는 그의 청와대행이 제기됐다. 이에 그는 청와대 관계자와 만남은 가졌으나 영입 제안을 받지 않았다고 선을 그었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr