"얼굴에 철심 박아" 이상민, 남희석과 패싸움 전말 밝혔다…"뺨 한 대 때리고 구타" ('짠한형')[종합]

사진=텐아시아DB

이상민이 과거 사회면을 장식했던 패싸움 사건을 언급했다.지난 2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 탁재훈, 이상민, 김준호가 게스트로 출연했다.이날 이상민은 1998년 개그맨 남희석과 폭행 사건으로 입건됐던 때를 회상했다. 그는 "컨츄리꼬꼬 '오 해피' 뮤직 비디오를 찍고, 술 한잔 하고 해서 줄리아나를 내가 예약했다. 술을 마시고 있었는데 남희석 형이 코피를 흘리면서 왔다. 포장마차에서 웃겨 보라는 사람한테 한마디 소리 질렀다가 맞았다더라"고 말했다.이에 "우리가 '나가자!' 해서 나갔다. 걔 뺨을 한 대 때린 기억밖에 없다. 그 뒤로 맞기 시작했다"며 "걔네들이 태권도부, 유도부 애들이었다. 그때 내가 시계가 있었는데 떨어져 있더라. 저건 챙겨야겠다고 맞으면서 가지러 가는데 킥으로 차서 결국 못챙기고 병원에 실려갔다"고 밝혔다.당시 이상민, 남희석, 신정환 다 강남경찰서에 끝려갔는데 탁재훈은 죽은 척해서 안 끌려갔다고. 탁재훈은 "나중에 증인을 해야겠다 싶었다. 엉키다가 쓰러진 건데 가만히 있으니 안 건드리더라"고 해명했다.이상민이 "죽은 척하더니 택시를 타더라"고 하자 탁재훈은 "공교롭게도 택시가 잡혔다"고 해 웃음을 자아냈다.해당 사건은 과거 SBS ‘미운 우리 새끼’에서도 언급된 바 있다. 코골이 검사를 받던 중 공개된 얼굴 엑스레이 사진에서 이상민의 수술 흔적이 드러난 것. 얼굴에 철심이 가득한 엑스레이에 이상민은 “왼쪽 얼굴 뼈를 조각조각 붙였다”며 “그때 전치 8주가 나왔다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr