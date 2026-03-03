사진=티빙

영화 '왕과 사는 남자'에서 주연으로 출연한 박지훈이 차기작을 확정한 가운데, 원작자가 직접 심경을 전했다.지난 2일 티빙 '취사병 전설이 되다' 원작자 제이로빈은 "평생 운 다 썼네요. ㅠㅠ"라며 기쁨을 표출했다. 이어 "소설 표지 찢고 나왔네요. 연기도 엄청 기대됩니다"라고 덧붙였다.'취사병 전설이 되다'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 취사병이 정체불명의 '퀘스트 화면'을 따라 전설로 거듭나는 과정을 그린 '밀리터리 짬밥 코미디' 드라마다.박지훈은 극 중 어려운 가정환경 속에서도 성실하게 살아온 청년 '강성재' 역으로 분한다. 강성재는 군 입대 후 예상치 못한 능력을 얻게 되며 취사병으로 거듭나는 인물이다. 낯선 목소리를 따라 눈앞에 뜨는 퀘스트 화면을 통해 레벨업에 도전한다.한편 3일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 2일까지 누적 관객 수 921만 3408명을 기록했다. 천만 돌파를 목전에 두면서 박지훈 역시 '천만 배우' 타이틀을 앞두게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr