이상민, '자살 시도'에 입 열었다…"너무 자존심 상해, 네가 왜 죽냐고" ('짠한형')[종합]

사진=텐아시아DB

이상민이 31년 전 표절 논란으로 자살 시도를 했다는 것에 대해 해명했다.지난 2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 탁재훈, 이상민, 김준호가 게스트로 출연했다.지난해 4월 10살 연하의 비연예인과 혼인신고를 하며 재혼한 이상민. 결혼식을 안 한 이유에 대해 이상민은 "준비해야 하는 것도 많고, 쓸데없이 돈도 많이 나가더라"고 설명했다. 이에 탁재훈은 "이혼할 때도 기자회견 했던 앤데, 재혼을 조용하게 했다"고 해 웃음을 자아냈다.이상민은 아내와의 첫 만남에 대해 홈쇼핑 상품 제작 과정에서 만났다며 "처음 보자마자 정말 미인이었다"고 회상했다. 이어 어느 날 결혼을 해야겠다는 생각이 들어서 핸드폰을 열어 가장 먼저 연락을 받는 사람과 밥을 먹으려고 했다. 그때 아내가 답장을 해줬고, 밥을 같이 먹게 되면서 인연이 시작됐다고 말했다.이상민은 1995년 불거졌던 룰라 '천상유애' 표절 논란을 언급하기도 했다. 당시 온라인에는 '천상유애'와 일본 그룹 닌자의 '오마쓰리 닌자'와 매우 흡사하다는 주장이 확산됐다. 이상민은 "나도 그 곡을 듣고 충격을 받았다. 너무 자존심이 상해서 일이 있었다"고 밝혔다.이와 함께 삽입된 기사 제목에는 <천상유애 표절 사건 뭐길래 '룰라 리더 이상민 자살시도까지>, <가수 룰라 멤버 이상민 표절시비에 자살소동>이라고 적혀있었다.이상민은 "병원에 갔다. 탁재훈이 형이 울면서 나한테 와가지고 '네가 왜 죽어'라며 소리 치더라"고 회상했다. 탁재훈은 "손목을 확인했는데, 그새 딱지가 앉았더라"고 이상민의 상처가 경미했다고 밝혔다.이상민은 "심하지 않았다. 내가 심각하게 죽고 싶은 게 아니었다"며 화가 나 내리친 유리에 깨진 것이라고 해명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr