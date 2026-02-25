김한주와 RM / 사진 = RM SNS 캡처

김한주 웨딩 화보 / 사진 = 김한주 SNS 캡처

그룹 실리카겔 멤버 김한주(31)가 결혼 소식을 알렸다. 두 사람은 고등학생 시절부터 15년간 교제해온 사이로 알려져 화제가 됐다.24일 김한주는 자신의 SNS 계정에 'ㅠㅠ!'라는 짧은 글과 함께 여러 장의 웨딩 화보를 게재했다. 공개된 사진에는 그가 연인과 함께 화이트 톤 의상을 맞춰 입고 갯벌을 거니는 장면이 담겼다. 온몸에 진흙이 묻는 것도 개의치 않고 해맑은 미소를 짓고 있는 두 사람의 모습이 시선을 사로잡았다.해당 게시물에는 가수 한로로, 음악감독이자 배우 백현진 등 여러 스타의 축하 물결이 이어졌다. 이에 팬들 역시 "너무 아름답다", "결혼 축하한다", "연애 15년 끝에 결혼이라니 순애보다" 등의 댓글을 남겼다.특히 평소 김한주와 두터운 친분을 자랑하던 방탄소년단 멤버 RM이 해당 게시물에 "축하합니다"라는 댓글을 남겨 눈길을 끌었다. 이날 그는 자신의 SNS에 두 사람의 결혼을 축하하며 "축하"라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 RM은 김한주와 그의 예비 신부를 만나 나란히 거울 셀카를 남겼다.한편, 김한주는 실리카겔의 메인보컬로 2015년 앨범 '새삼스레 들이켜본 무중력 사슴의 다섯가지 시각'으로 데뷔했다. 이후, 타이틀곡 'NO PAIN'으로 대중에게 이름을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr