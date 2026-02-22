사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 홍종현이 결혼 상대를 선택했다.22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 홍종현이 스페셜 MC로 출연했다.이날 홍종현은 서장훈과의 인연에 대해 "예전에 잠깐 같은 아파트에 산 적 있었다. 엘리베이터에서 마주쳤는데, 되게 큰 사람이 있어서 깜짝 놀랐다. 그런데 저보다 더 놀라시더라"고 회상했다.이에 서장훈은 "내가 놀랐다면, 아무도 없다고 생각했는데, 누가 있어서 놀란 거"라며 "아마 누군지 몰라봤어도 인사는 했을 거"라고 이야기했다. 홍종현은 "인사하고, 사과도 하셨다. 크게 놀라셨다"고 밝혔다.신동엽은 "종현이가 잘 꾸며서 얘기해준 거다. 서장훈 옆에 여자가 있었을 건데"라고 음해해 웃음을 안겼다.홍종현은 신인 때 신동엽 때문에 큰 충격을 받았던 일화를 공개했다. 과거 신동엽과 시트콤을 함께 촬영했다는 그는 "마지막 포장마차 장면에서 소주 알려주는 장면이 있었다. 보통 물을 주는데, 진짜 소주였다. 동엽이 형 눈빛을 보니 술 좀 드신 것 같더라"고 폭로했다.드라마 촬영 중 진짜 음주를 한 신동엽은 "가짜 연기하는 게 싫었다"고 변명했고, 신인이었던 홍종현은 "당황스러웠지만, 덕분에 연기를 잘 한 것 같다"며 너스레를 떨었다.홍종현은 '특이한 강박'을 고백했다. 양말 안 신고 산발 신는 것이 싫다는 것. 그는 "다른 사람이 불편해하지 않으면 상관없는데, 제가 그러기에는 찝찝하다"고 이야기했다.더불어 "세워놓은 계획 어긋나면 힘들다. 개인적으로 스케줄 할 때 꼼꼼하려고 노력하는데 그러지 못하다. 나름대로 신경 써서 계획을 세워놓는데, 그게 틀어지면 많이 속상하고 스트레스받는다"고 토로했다.서장훈은 '천 년에 한 번 만날까 말까 한 완벽한 이상형이 양말을 절대 안 신는다면 VS 해외여행 계획을 다 짜놨는데, 출발 전날 다른 여행을 가자고 한다면'이라는 극한의 밸런스 예시를 제시하며 "둘 중 한 명과 결혼해야 한다면 누구랑 하겠냐"고 물었다. 홍종현은 고민 끝에 "양말 신는 분으로 하겠다"고 선택해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr