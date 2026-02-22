'미운 우리 새끼' 홍종현이 결혼 상대를 선택했다.
22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 홍종현이 스페셜 MC로 출연했다.
이날 홍종현은 서장훈과의 인연에 대해 "예전에 잠깐 같은 아파트에 산 적 있었다. 엘리베이터에서 마주쳤는데, 되게 큰 사람이 있어서 깜짝 놀랐다. 그런데 저보다 더 놀라시더라"고 회상했다. 이에 서장훈은 "내가 놀랐다면, 아무도 없다고 생각했는데, 누가 있어서 놀란 거"라며 "아마 누군지 몰라봤어도 인사는 했을 거"라고 이야기했다. 홍종현은 "인사하고, 사과도 하셨다. 크게 놀라셨다"고 밝혔다.
신동엽은 "종현이가 잘 꾸며서 얘기해준 거다. 서장훈 옆에 여자가 있었을 건데"라고 음해해 웃음을 안겼다.
홍종현은 신인 때 신동엽 때문에 큰 충격을 받았던 일화를 공개했다. 과거 신동엽과 시트콤을 함께 촬영했다는 그는 "마지막 포장마차 장면에서 소주 알려주는 장면이 있었다. 보통 물을 주는데, 진짜 소주였다. 동엽이 형 눈빛을 보니 술 좀 드신 것 같더라"고 폭로했다.
드라마 촬영 중 진짜 음주를 한 신동엽은 "가짜 연기하는 게 싫었다"고 변명했고, 신인이었던 홍종현은 "당황스러웠지만, 덕분에 연기를 잘 한 것 같다"며 너스레를 떨었다. 홍종현은 '특이한 강박'을 고백했다. 양말 안 신고 산발 신는 것이 싫다는 것. 그는 "다른 사람이 불편해하지 않으면 상관없는데, 제가 그러기에는 찝찝하다"고 이야기했다.
더불어 "세워놓은 계획 어긋나면 힘들다. 개인적으로 스케줄 할 때 꼼꼼하려고 노력하는데 그러지 못하다. 나름대로 신경 써서 계획을 세워놓는데, 그게 틀어지면 많이 속상하고 스트레스받는다"고 토로했다.
서장훈은 '천 년에 한 번 만날까 말까 한 완벽한 이상형이 양말을 절대 안 신는다면 VS 해외여행 계획을 다 짜놨는데, 출발 전날 다른 여행을 가자고 한다면'이라는 극한의 밸런스 예시를 제시하며 "둘 중 한 명과 결혼해야 한다면 누구랑 하겠냐"고 물었다. 홍종현은 고민 끝에 "양말 신는 분으로 하겠다"고 선택해 눈길을 끌었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 홍종현이 스페셜 MC로 출연했다.
이날 홍종현은 서장훈과의 인연에 대해 "예전에 잠깐 같은 아파트에 산 적 있었다. 엘리베이터에서 마주쳤는데, 되게 큰 사람이 있어서 깜짝 놀랐다. 그런데 저보다 더 놀라시더라"고 회상했다. 이에 서장훈은 "내가 놀랐다면, 아무도 없다고 생각했는데, 누가 있어서 놀란 거"라며 "아마 누군지 몰라봤어도 인사는 했을 거"라고 이야기했다. 홍종현은 "인사하고, 사과도 하셨다. 크게 놀라셨다"고 밝혔다.
신동엽은 "종현이가 잘 꾸며서 얘기해준 거다. 서장훈 옆에 여자가 있었을 건데"라고 음해해 웃음을 안겼다.
홍종현은 신인 때 신동엽 때문에 큰 충격을 받았던 일화를 공개했다. 과거 신동엽과 시트콤을 함께 촬영했다는 그는 "마지막 포장마차 장면에서 소주 알려주는 장면이 있었다. 보통 물을 주는데, 진짜 소주였다. 동엽이 형 눈빛을 보니 술 좀 드신 것 같더라"고 폭로했다.
드라마 촬영 중 진짜 음주를 한 신동엽은 "가짜 연기하는 게 싫었다"고 변명했고, 신인이었던 홍종현은 "당황스러웠지만, 덕분에 연기를 잘 한 것 같다"며 너스레를 떨었다. 홍종현은 '특이한 강박'을 고백했다. 양말 안 신고 산발 신는 것이 싫다는 것. 그는 "다른 사람이 불편해하지 않으면 상관없는데, 제가 그러기에는 찝찝하다"고 이야기했다.
더불어 "세워놓은 계획 어긋나면 힘들다. 개인적으로 스케줄 할 때 꼼꼼하려고 노력하는데 그러지 못하다. 나름대로 신경 써서 계획을 세워놓는데, 그게 틀어지면 많이 속상하고 스트레스받는다"고 토로했다.
서장훈은 '천 년에 한 번 만날까 말까 한 완벽한 이상형이 양말을 절대 안 신는다면 VS 해외여행 계획을 다 짜놨는데, 출발 전날 다른 여행을 가자고 한다면'이라는 극한의 밸런스 예시를 제시하며 "둘 중 한 명과 결혼해야 한다면 누구랑 하겠냐"고 물었다. 홍종현은 고민 끝에 "양말 신는 분으로 하겠다"고 선택해 눈길을 끌었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT