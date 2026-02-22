이미지 크게보기 / 사진=텐아시아 DB

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

'사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무가 투병 중인 아버지의 근황과 심경을 밝혔다.22일 방송된 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 전현무가 14년 만에 친정 KBS 아나운서 실을 찾는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 전현무는 한상권 아나운서 실장을 만났고, 한상권은 "현무가 뉴스도 기능적으로 잘했지만 예능으로 잘 간 것 같다"며 "전현무가 빠지면 방송계가 돌아가지 않는다"며 여러 프로그램에서 활약하고 있는 전현무를 칭찬했다.이어 그는 "소식 들었다. 요즘 아버님은 건강하시냐"며 아버지 근황을 물었다.앞서 전현무는 ‘2025 KBS 연예대상’ 대상 소감 당시 아버지가 병환 중이라는 사실을 털어놨다. 이어 '옥탑방을 문제아들'에 출연해서 "지금 입원 중이시긴 하다. 당도 높으시고 혈관 건강도 안 좋으시고 투석도 진행 중이다"며 "투석을 일주일에 세 번 하면 너무 힘들고 여기도 제 차를 타고 왔는데 스케줄 끝나면 바로 병원으로 가는 일이 잦아서 요즘에는 매니저 차를 안 타는 경우가 많다"고 말했다.아버지의 근황에 대해 전현무는 "(건강이) 좋지 않으시다"라며 "열심히 하는 중이다. 그래서 더 피곤해 보이는 것도 있다. "남을 재밌게 만들어 줘야 하는 일인데 그게 쉽지 않다. 요즘 제정신은 아니다"며 아버지를 걱정하는 와중에도 시청자들에게 웃음을 선사해야 하는 상황을 토로했다.이어 "예능이라는 게 개인적인 슬픈 일도 묻어가며 해야 하니 쉽지 않다"고 고백해 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr