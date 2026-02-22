사진 = 성해은 인스타그램

'환승연애2'를 통해 대중의 큰 사랑을 받은 인플루언서 성해은이 상큼한 미모를 자랑했다.최근 성해은은 자신의 인스타그램에 하트 이모지와 함께 다수의 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 성해은은 핑크 컬러의 반팔 터틀넥 니트에 그레이 체크 패턴의 프릴 미니스커트를 매치해 사랑스러운 분위기를 완성했다. 실내에서는 검은 블라인드가 보이는 공간에서 검은 의자에 앉아 스낵 봉지를 든 채 사탕을 입가에 가져가며 장난스러운 표정을 지었다.또 다른 사진에서도 같은 착장으로 사탕을 집어 먹는 순간을 포착해 자연스러운 일상 무드를 살렸다. 전신 사진에서는 하얀 배경 앞에서 양팔을 들어 올린 포즈로 발랄한 에너지를 드러냈고 헤어에는 핀과 스크런치를 더해 포인트를 줬다. 스튜디오로 보이는 공간에서는 조명 장비와 스탠드가 보이는 배경 앞에서 손끝을 입술에 댄 포즈로 카메라를 응시하며 핑크 스타일링의 매력을 강조했다.이를 본 팬들은 "핑크 니트에 웨이브 머리 조합 미쳤다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐요" "화이팅" "핑크가 찰떡이야" "진짜 인형 아니야" 등의 댓글을 달았다.앞서 승무원 출신에서 130만 구독자를 보유한 성해은은 인플루언서로 전향한 지 단 몇 년 만에 전용 84㎡ 기준 실거래가가 50억 원을 상회하는 초고가 아파트에 자력으로 입성했다는 사실을 알린 바 있다. 과거 힘들었던 과거를 공개한 성해은의 성공에 네티즌들의 반응은 뜨겁다.한편 1994년생인 성해은은 티빙 오리지널 예능 '환승연애2'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 성해은은 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr