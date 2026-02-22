최대철 아내, 권해성과 불륜 관계였다…'김승수♥' 유호정이 현장 목격 ('사랑처방')[종합]

사진제공=KBS

진세연과,박기웅이 마침내 서로의 정체를 확인하며 애틋한 재회를 했다.지난 21일 방송된 KBS2 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 7회에서는 어린 시절 추억을 공유하며 애틋한 재회를 맞이한 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 모습과 더불어 가출한 가족을 쫓는 공씨 집안과 양씨 집안의 긴박한 서사가 펼쳐졌다. 이날 방송 시청률은 16.4%를 기록했다.이날 방송에서 나선해(김미숙 분)는 공대한(최대철 분)의 아내 이희경(김보정 분)이 외도를 저지르고 도망갔다는 충격적인 사실을 알게 됐다. 나선해는 과거 남편의 가출로 입었던 상처가 아들에게 되풀이되는 비극 속에서도, 홀로 아파했을 아들을 다독였다.양씨 집안의 사정도 다르지 않았다. 양동숙(조미령 분)은 남편 민용길(권해성 분)이 훔쳐 달아난 물건값까지 배상해야 하는 절망적인 상황에 놓였다. 이처럼 비슷한 처지에 놓인 공대한과 양동숙은 서로의 아픔을 공유했고, 집안의 치부를 비밀로 지켜주기로 약속하며 묘한 동질감을 형성했다.디자인팀의 워크숍에서 공주아와 양현빈은 서로의 초상화를 그려주며 설레는 분위기를 자아냈다. 특히 첫 크리에이션 발표 시간에 공주아가 꺼내든 손수건은 두 사람의 추억을 다시 연결하는 매개체가 됐다. 이는 어린 시절 유학을 떠나던 양현빈에게 공주아가 건넨 이별 선물이었던 것. 공주아는 자신의 세상을 열어준 양현빈을 향한 진심을 고백했고, 양현빈은 그녀가 자신의 정체를 눈치챘음을 알게 되며 복잡한 감정에 휩싸였다.그런가 하면 공정한(김승수 분)과 양동익(김형묵 분)의 코믹 앙숙 케미가 빛을 발했다. 양동익은 자신이 무릎 꿇은 CCTV 영상이 시의원 출마에 걸림돌이 될까 우려해 공정한의 핸드폰을 훔쳐 달아났고, 두 사람은 시장 골목에서 추격전을 벌였다. 그러나 영상이 클라우드에 영구 보관 중이라는 공정한의 여유로운 선언에 양동익이 좌절했다.양동익은 양선출(주진모 분)이 상인회장 선거 전날 나선해에게 처방받은 약봉투를 발견했다. 아버지가 자신이 아닌 공정한을 뽑았다는 배신감에 버럭 화를 내는 양동익의 모습은 이들 부자에게 닥친 갈등을 예고했다.그 무렵 공주아와 양현빈은 어린 시절 마지막으로 만났던 놀이터에서 재회했다. 마침내 서로의 정체를 확인한 순간, 공주아는 양현빈에게 “참 잘 살았어”라며 따뜻한 칭찬을 건넸다. 두 사람은 그동안 서로 모른 척 하며 묻어두었던 이야기들을 나누며 뭉클한 재회를 완성했다.방송 말미 극은 다시 한번 충격적인 전개를 맞이했다. 나선해와 공정한 아내 한성미(유호정 분), 공우재(김선빈 분)가 이희경과 민용길의 불륜 현장을 직접 목격한 것. 예상치 못한 배신의 실체에 얼어붙은 공씨 집안 사람들과 아직 상황을 모른 채 다가오는 양씨 집안 사람들의 일촉즉발 엔딩으로 마무리됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr