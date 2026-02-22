사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

김태호 PD가 올해 새롭게 선보인 MBC 예능 '마니또 클럽' 라운드 인터뷰에서 전한 말이다. 지난 20일 '마니또 클럽'을 연출한 김 PD의 인터뷰가 진행됐다. '마니또 클럽'은 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'을 콘셉트로 한 우당탕 언더커버 선물 전달 버라이어티 프로그램이다.'마니또 클럽'은 1~3기 기수제로 운영되며 기수별로 출연진 구성이 달라진다. 1기에는 추성훈, 노홍철, 이수지, 덱스, 제니가 출연해 화제를 모았고, 2기에는 박명수, 홍진경, 정해인, 고윤정, 김도훈이 합류했다. 3기에는 차태현, 황광희, 박보영, 이선빈, 강훈이 출연하는 것으로 알려졌다.1기를 통해 오랜만에 공중파 방송에 얼굴을 비춘 노홍철을 향한 관심도 높았다. 그는 '무한도전'을 비롯한 여러 예능에서 이른바 '돌아이' 캐릭터로 큰 사랑을 받았지만, 이후 방송 활동이 줄어들며 대중 앞에 서는 빈도도 자연스레 낮아졌다.김 PD는 노홍철의 변화에 대해 "어떻게 보면 그동안 삶에 큰 변화가 있었다. 나는 지금의 홍철이 톤도 너무 좋다. 예전보다 고민도 많이 하고, 삶에 대해서도 깊이 생각하는 것 같다"고 말했다. 이어 "본인을 롤모델로 삼는 사람들이 있다 보니, 어떤 긍정적인 메시지를 남길 수 있을지에 대해서도 많이 고민하는 것 같다"고 덧붙였다.그는 "'노홍철을 모르는 사람이 있나?'라고 생각했는데, 추성훈 씨가 모르더라. 그래서 굉장히 당황했던 기억이 있다"고 말했다. 앞서 '마니또 클럽'에서는 노홍철과 추성훈이 관계를 형성하며 일본 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.'마니또 클럽' 1기에서는 초등학생들에게 특별한 선물을 전하는 이야기가 펼쳐졌다. 김 PD는 "애초에 '마니또'라는 말이 너무 올드한 건 아닐까 고민했다. 그런데 요즘에도 쓰이고 있다는 확신을 갖게 된 계기가 있었다"며 "초등학교들을 조사하다 보니 회장 선거에 나오는 친구들 공약 중에 '마니또'를 하겠다는 내용이 많더라. '제가 전교 회장이 되면 마니또를 하겠습니다'라는 식이었다. 그래서 초등학교를 택했던 이유 중 하나도, 마니또라는 개념을 가장 쉽게 이해할 수 있을 거라는 생각 때문이었다"고 설명했다.김 PD는 "요즘은 도파민이 바로바로 터지는 콘텐츠들이 많은 시대다. 그런 흐름 속에서 '마니또'를 들고나온 건 어떻게 봤을 때 자기반성도 들어가 있다. 나도 정신없이 지내면서 누군가의 생일이면 카카오톡 선물하기로 보내는 게 너무 익숙해졌다. 시스템도 잘 돼 있고 선물도 좋기 때문이다. 그런데 막상 정말 챙기고 싶고 마음이 가는 사람에게는 직접 고르고 싶다는 생각이 드는데, 그걸 못 하고 있더라"라고 고백했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr