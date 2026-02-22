'48세' 허성태, ♥결혼 17년 차에 지병 밝혔다…"고지혈증 있어, 동맥 뚫리는 기분" ('1등들')

사진=텐아시아DB

2010년 비연예인과 결혼한 배우 허성태가 지병을 고백한다.22일 방송되는 MBC 예능 ‘1등들’ 2회에서는 패널들의 혼을 쏙 빼놓는 레전드 무대들이 이어진다. 첫 방송의 화제성을 뛰어넘는 압도적인 고퀄리티 무대들이 예고되면서, 패널들의 마음을 단숨에 사로잡은 주인공은 누구일지 기대를 모은다.이날 배우 허성태는 한 참가자의 파워풀한 무대를 지켜보던 중 “제가 사실 고지혈증이 있는데, 동맥이 뻥 뚫리는 기분”이라는 파격적이고도 진심 어린 감상평을 남겨 현장을 초토화시킨다. 이에 그의 동맥을 뚫어준 무대의 정체에 궁금증이 쏠리고 있다.MC 이민정의 뜨거운 눈물도 포착된다. 무대를 지켜보다 참지 못하고 ‘폭풍 오열’하는 이민정의 모습에 현장 분위기도 숙연해졌다는 후문이다. 이민정이 “잘 참아왔는데 이 무대 앞에서는 어쩔 수 없었다”며 감동적인 소감을 전한다. 차가운 승부의 세계 속에서 그녀의 눈시울을 붉히게 만든 무대의 주인공은 누구일지 궁금증을 자극한다.무대 퀄리티 역시 한층 강력해진다. 한계를 모르는 가창력의 향연에 패널들은 물론, 출연진 전원이 약속이라도 한 듯 자리에서 일어나 기립박수를 보내는 퍼포먼스까지 등장한다. 매 라운드가 결승전 같은 긴장감 속에서 진짜 ‘1등’의 자리를 향한 경쟁이 더욱 뜨거워질 예정이다.‘1등들’은 이날 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr