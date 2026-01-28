사진=텐아시아DB

2번의 공개 연애를 한 방송인 전현무가 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 자신의 연애 경험담을 털어놓는다.28일 방송되는 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 MC 한혜진은 "연애하셨을 때 부모님께 말씀하셨냐"고 현주엽에게 질문한다. 이에 현주엽은 "와이프가 보면 안 되는데…"라고 멈칫하며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 그러나 이내 그는 "처음에 소개팅할 때 부모님이 태워다 주셨다"며 부모님의 극진한 에스코트까지 받은 연애 이야기로 이목을 집중시킨다.전현무는 "저는 절대로 이야기 안 한다"며 부모님에게 자신의 연애 사실을 털어놓는 일은 상상 불가라고 말한다. 한혜진은 "그래도 다 티 날 것 같다"며 엄마는 다 알 것이라고 예상한다. 그러나 전현무는 "안 난다"고 단언하며 "엄마한테 제일 많이 들었던 소리가 '너 얘 만나니?'였다. 기사로 보고 물어보시는 거다. 나는 철저하게 비밀로 한다"며 자신의 어머니가 아들의 열애 사실을 기사로 접했음을 밝혀 모두를 충격에 빠트린다.한편 초등학생 아이를 키우고 있는 한혜진은 "딸이 연애하는 모습 보면 좋을 것 같다"라며 쿨한 엄마 면모를 보인다. 이어 한혜진은 "근데 남편(기성용)은 되게 보수적이라 안 될 것 같다. 지금부터 6시가 통금이라고 이야기하고 있다"고 덧붙인다.'아빠하고 나하고 시즌3'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr