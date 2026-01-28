발기부전 처방 공개했는데…'흑백요리사' 유명 셰프도 언급, "나도 소문 들어" ('전현무계획3')

사진제공=MBN

'흑백요리사' 시즌1 출연자 여경래가 전현무, 곽튜브와 함께한 여수 먹트립에서 ‘아재 개그 폭격기’로 변신한다.오는 30일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 16회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 ‘미식과 낭만의 도시’ 여수를 다시 찾아, 꽁꽁 숨어 있던 맛집 사냥에 나서는 현장이 펼쳐진다.이날 전현무는 대한민국 맛지도를 책임지는 ‘먹브로’답게 “여수는 먹으러 오는 도시 중 하나”라며 관광객의 발길이 닿지 않은 ‘찐’ 현지인 맛집 특집을 선포한다. 이에 곽튜브는 “‘전현무계획’이 점점 더 심해지는 것 같다”고 앙탈을 부려 웃음을 안긴다. 직후 전현무는 “오늘 엄청난 ‘먹친구’를 모신다. 한 분야의 끝판왕!”이라며 ‘51년차 중식계 끝판왕’, ‘거장들의 사부’, ‘세계 중식업 연합회 부회장’ 등 화려한 수식어를 지닌 여경래 셰프를 소환한다. 여경래는 등장과 동시에 “여기는 여수지 않냐. 나는 ‘여’씨고, ‘수’원 출신이라 나랑 상관있다는 생각이 들었다”며 갑작스러운 ‘아재표 이행시’를 선사한다.모두가 빵 터지자, 여경래는 “근데 오늘은 뭘 먹는지?”라며 능청스럽게 화제 전환에 나선다. 전현무는 “중국집 노포로 시작한다”고 귀띔한다. 그러자 여경래는 “제 전문 분야니까. 나쁘진 않네”라며 뜨뜻미지근한 반응을 대놓고 보여 ‘먹브로’를 폭소케 한다. 여경래는 이동 중에도 “나는 사실 노포엔 잘 안 간다. 오늘은 나한테도 특별한 날이니 집에 가서 일기 써야겠다”며 쉴 틈 없이 아재 개그를 선보인다. 이에 전현무가 “그래도 중식 거장 아니시냐?”고 그를 치켜세우자, 여경래는 “난 거장이 아니라 짜장~”이라고 받아쳐 대환장 케미를 발산한다.한편, 앞서 공개된 예고편에서 한 가게 주인이 전현무를 향해 "그런 일로 마음고생 심하게 하지 않았냐"며 최근 '발기부전 처방 기록 공개' 논란을 언급했다. 메뉴판에는 남성 건강에 좋다고 알려진 '야관문'과 '벌떡주'가 있었다. 이에 전현무는 "여기 야관문이랑 벌떡주가 있다. 제가 벌떡주 좀 들이키겠다"고 자폭해 웃음을 자아냈다. 이에 여경래도 "나도 소문을 들었는데"라고 해 전현무를 당황하게 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr