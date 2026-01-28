사진=텐아시아DB

배우 이준혁이 SBS 새 드라마 '각성' 출연을 확정 지었다. 앞서 이준혁은 지난해 2월 종영한 SBS 드라마 '나의 완벽한 비서'에서 배우 한지민과 호흡을 맞췄다.'각성'은 질투와 욕망의 도가니인 입시 지옥 한복판, 성적 향상을 좇다 각성제에 현혹된 아이들이 죽은 자의 목소리를 듣고 친구들이 죽어 나가는 끔찍한 능력을 깨우며, 악령의 놀이터가 되어버린 입시 지옥에서 한 구마 사제가 아이들을 구하기 위해 영혼을 걸고 뛰어드는 오컬트 엑소시즘 드라마다.'각성'에서 이준혁은 성령고등학교에 새로운 지도 신부로 부임한 안토니오 역을 맡는다. 학생들의 궁금증과 불안을 불러일으키는 존재인 안토니오는 사실 교황청 신앙교리성에서 서품을 받은 구마 사제. 악령을 조사하기 위해 성령고등학교에 파견된 안토니오는 기이한 사건들과 마주하며, 아이들을 죽음의 레이스에 끌어드린 자를 쫓기 위해 모든 걸 내던진다.이준혁은 '각성'을 통해 데뷔 이래 첫 오컬트 장르물 연기에 도전한다. 이준혁은 드라마 '비밀의 숲', '60일, 지정생존자', 영화 '범죄도시3' 등을 통해 폭넓은 스펙트럼을 펼쳐온 바 있다. 다양한 작품에서 갈고 닦은 그가 오컬트 장르에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 기대가 쏠린다.'각성'은 내년 중 방영될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr