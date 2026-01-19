밴드 체리필터, 가수 10CM/사진=KBS2 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'

밴드 체리필터가 방송을 통해 데뷔 30년 차 밴드의 저력을 입증했다.체리필터는 지난 16일 방영된 KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에 출연했다. '인디 30주년 대기획-인생 음악' 특집으로 꾸며진 이날 방송에서 이들은 히트곡 '오리 날다'로 오프닝을 장식했다. 보컬 조유진은 특유의 힘 있는 가창력과 무대 매너를 선보이며 현장 분위기를 주도했다.토크 시간에는 결성 30주년을 맞은 소회와 밴드의 역사를 짚어보는 시간을 가졌다. 멤버들은 유치원 동기인 베이스 연윤근과 기타 정우진의 인연부터, PC 통신 시절 오디션을 통해 조유진을 영입하게 된 결성 비화를 공개했다. 또한 데뷔 초창기 자료 화면을 함께 보며 과거를 회상하기도 했다.특별 무대도 이어졌다. 체리필터는 MC 10CM와 함께 1집 타이틀곡 'Five'의 합동 공연을 펼쳤으며, 대표곡 '낭만 고양이'와 'Happy Day'를 연이어 부르며 관객의 호응을 얻었다.한편 체리필터는 오는 2월 1일 오후 5시 서울 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트'Cherry New Year'를 개최하고 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr