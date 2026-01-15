TV텐 바로가기
가수 화사가 15일 서울 강남구 청담동 다미아니(Damiani) 플래그십 스토어에서 열린 '까사 다미아니 청담(Casa Damiani Cheongdam)' 오픈 기념 행사에 참석했다.
화사, 추운 날씨도 녹일 미모 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

