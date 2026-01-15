사진제공=JTBC

사진제공=JTBC

'러브 미' 이시우와 다현(트와이스)의 한 지붕 두 집 살이가 시작됐다.JTBC 금요시리즈 '러브 미' 지난 방송에서는 20년지기에서 연인이 된 서준서(이시우 분)와 지혜온(다현 분)의 이야기가 그려졌다.충동적 하룻밤 이후 준서는 혼돈에 빠졌지만 혜온이 무슨 일이 생기면 가장 먼저 떠오르는 존재라는 건 확실했다. 20년 동안 그래왔기에 그 감정을 우정이라 생각했고, 그래서 사랑보단 이 관계를 잃게 될지도 모른다는 불안이 앞섰다. 하지만 혜온을 보지 못한 시간은 괴로웠다. 그녀와 나눈 사소한 일상이 좋았다는 걸 깨달은 준서는 드디어 사랑을 인정했다.친구에서 연인이 되고, 2년의 시간이 흐르는 동안 혜온은 작가의 꿈을 이루기 위한 인생 계획대로 퇴사한 후 공모전 원고를 접수했다. 반면 준서는 혜온이 읽어보라 보낸 원고를 한 번도 제대로 들여다보지 못했고, 마음 놓고 응원하지도 못했다. 계획대로 자신의 인생을 한 걸음씩 앞으로 나아가는 여자친구와 달리 준서는 불투명한 미래에 자격지심만 쌓였기 때문. 학점 관리 실패로 제때 졸업하지도 못했고, 조교가 됐지만 여전히 아빠 서진호(유재명 분)에게 용돈을 타서 쓰는 처지였다.그렇게 쌓여온 준서의 불안은 진호가 집을 정리할 계획을 꺼내며 결국 터져버렸다. 태어날 때부터 살았던 자신의 공간마저 사라지는 듯한 느낌, 자신이 가족 안에서 마치 돌봐줘야 할 짐처럼 취급받고 있는 감정을 건드렸다. 결국 집을 나가겠다고 소리친 뒤 뛰쳐나온 준서. 15일 공개된 스틸컷에서는 그가 혜온의 옥탑방으로 향한 정황이 포착됐다. 옥탑에 텐트를 치고 있는 준서와 그런 그를 '그럴 줄 알았다'는 듯 바라보는 혜온의 모습이 담겼다. 그리고 함께 빨래를 정리하는 모습까지 공개되며 마치 신혼부부가 된 것만 같은 분위기를 자아낸다.제작진은 "준서와 혜온의 관계는 큰 사건보다 생활 속 선택을 통해 조금씩 변해간다. 두 사람이 함께 있는 시간이 어떤 의미로 확장될지 지켜봐 달라"고 전했다.'러브 미'는 매주 금요일 오후 8시 50분 2회 연속 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr