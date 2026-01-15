안성재, 논란 생기자 직접 나섰다…사태 심각성 뒤늦게 인지 "솔직히 몰랐다"('셰프 안성재')

사진=텐아시아DB

안성재 셰프가 최근 유행 중인 디저트 두바이 쫀득 쿠키, 일명 '두쫀쿠' 만들기에 재도전하며 논란을 종결했다. 앞서 시도에서 자신만의 레시피로 '두바이 딱딱 강정'을 만들며 딸뿐만 아니라 네티즌들에게 원성을 샀던 바. 안성재 셰프는 해당 '논란'에 대한 사과의 의미를 담아 제대로 된 레시키로 두쫀쿠를 다시 만들었다.지난 14일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '열화와 같은 원성에 힘입어 안성재 두딱강 두란말이 A/S합니다 | 안성재거덩요'라는 영상이 게시됐다.영상에는 "특별히 레시피 A/S를 준비해 봤다. 이븐이(구독자 애칭)들과 딸 안시영 양이 원하던 진짜 두바이 쫀득 쿠키를 만들어 봤다"며 "이븐이들의 사춘기를 끝내줄 달달한 맛이 나와서 저도 두쫀쿠의 매력을 알게 된 것 같다"라는 설명이 달렸다.앞서 안성재 딸 시영 양은 아빠와 함께 만들고 싶은 요리로 두쫀쿠를 꼽았다. 하지만 안성재 셰프는 마시멜로와 초콜릿이 듬뿍 들어가는 두쫀쿠가 "너무 달아 보인다"며 자신이 개량한 레시피로 두쫀쿠를 만들었다. 정체불명의 쿠키가 탄생하자, 딸 시영 양은 탐탁지 않아했다. 네티즌들은 1만 3000개 이상의 댓글을 통해 시영 양을 위로했다. 심지어 '두쫀쿠'가 아닌 '두바이 딱딱 강정' 논란이라는 기사까지 나는 '웃픈' 상황이 연출됐다.딸은 "댓글로 1만 3000명이나 제 얘기를 해주셔서 고마웠다"고 말했다. 안성재 셰프는 "두바이 딱딱 강정이라는 게 어울리는 이름이었냐"고 딸에게 질문했다. 딸은 고개를 끄덕이며 "꽤 어울린다"고 답했다. 안성재 셰프는 "솔직히 저는 두쫀쿠가 뭔지 몰랐다. 먹어본 적도 없다. 지나가다 들어서 크게 관심을 안 가졌다. 이렇게까지 관심과 화제가 되는 줄 몰랐다"며 "손님이 모수에 오셔서 두쫀쿠는 언제 만드실 거냐고 하더라. 어떤 손님들은 두쫀쿠를 직접 가져오셔서 시영이한테 선물로 주라고 하더라. 내가 미스한 게 있구나 싶어서 A/S 하려고 한다"고 말했다.안성재 셰프는 이번에는 원래 레시피대로 두쫀쿠를 만들었다. 안성재는 두쫀쿠를 만드는 내내 국내 최초 미쉐린 3스타를 획득했던 셰프의 모습이 아닌 딸에게 쩔쩔 매는 딸 바보 아빠의 모습으로 웃음을 자아내기도 했다. 완성된 두쫀쿠 시식 후 안성재는 "원하던 게 나왔냐"고 물었다. 딸은 "완전"이라고 만족스러워하며 안성재에게 '생존'을 줬다.안성재는 "아빠한테 마지막으로 하고 싶은 말 있냐"고 질문했다. 딸은 "아빠가 만든 건 원래 다 맛있다"며 안성재를 웃음 짓게 했다. 안성재는 "방송을 안다"며 "이븐이들이나 댓글을 남겼던 분들이 만족하셨으면 좋겠다. A/S 끝. 논란 종결"이라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr