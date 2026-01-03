사진 = 윈터 인스타그램

그룹 에스파 멤버 윈터가 생일을 맞아 근황을 공개했다.윈터는 자신읜 인스타그램에 하트 이모지와 함께 사진을 공개했다.사진 속 윈터는 윈터는 반짝이는 은색 파티 장식과 풍선이 가득한 공간을 배경으로 레드 하트 풍선을 얼굴 가까이 들고 카메라를 응시하고 있다.어깨 라인이 드러나는 블랙 톤의 니트 스타일링과 자연스럽게 떨어지는 단발 헤어가 어우러지며 특유의 차분하면서도 사랑스러운 분위기를 완성했다. 또 다른 컷에서는 핑크 컬러의 생일 풍선과 실버 커튼 앞에서 살짝 윙크를 하거나 하트 풍선을 가린 채 앉아 있어 생일 파티의 설렘과 장난스러운 매력이 동시에 전해진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 귀여워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 생일 축하해", "2026년은 더 행복하자" 등의 댓글을 남겼다.한편 2001년생인 윈터는 25세가 됐으며 지난해 방탄소년단 정국과 열애설에 휩싸였다. 팬들은 커플 타투, SNS 아이디 등을 정황 증거로 내세웠다. 하지만 양측 소속사는 별다른 입장을 내지 않고 있는 상황이며 윈터 측은 악성 댓글에 대한 법적대응을 예고했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr