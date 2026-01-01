사진=진태현 SNS

배우 진태현과 박시은 부부가 2세를 깆기 위한 노력을 멈추겠다고 선언했다.진태현은 1일 자신의 인스타그램에 "팬들, 지인들, 가족들 모두에게 알려드려야 할 소식이 있어 고민하고 이렇게 첫날 편지를 씁니다"라며 말문을 열었다. 그러면서 "저희 부부는 이제 2세에 대한 꿈과 희망을 멈추기로 했습니다"라고 밝혔다.진태현은 "우리 태은이가 저희의 유일한 친자녀였다. 우리가 흔히 말하는 유산과는 다른 큰 의미의 아이였다. 만삭이라는 경험, 추억, 기쁨과 행복을 선물해 주었던 감사함 그 자체였다"고 회상했디.이어 진태현은 "그동안 '응원해요', '힘내세요'라는 여러분의 큰 사랑 너무 감사하지만, 이젠 멈춰주셔도 될 것 같다"며 "내려놓기도, 포기도 해야 할 줄 알아야 다른 시작을 할 수 있다는 걸 너무 잘 알고 있기에 가슴이 무너지고 아프지만 이제는 멈춰야 할 것 같다"고 말했다.진태현은 입양한 세 딸들에 대해 "친자녀가 될 수 없지만 아빠 엄마라고 불러주는 천륜,혈연보다 더 값진 딸들과 서로에게 관심이 되어주며 멋지게 살겠다"고 덧붙였다.한편 진태현은 2015년 7월 배우 박시은과 결혼했다. 부부는 2015년 결혼해 2019년에 대학생인 박다비다 양을 입양했다. 이후 부부는 2세 임신을 원하던 끝에 2021년 임신에 성공했다. 그러나 출산 20일을 남기고 2022년 아기가 세상을 떠났다는 소식을 전했다. 그 후 두 사람은 지난해 1월 두 명의 딸을 추가로 입양했다.안녕하세요 박시은 진태현 부부입니다모두 평안하시죠? 새해 좋은 아침입니다팬들 지인들 가족들 모두에게 알려드려야 할 소식이 있어 고민하고 기도하고 이렇게 2026년 첫날 편지를 씁니다저희 부부는 이제 2세에 대한꿈과 희망을 멈추기로 했습니다우리 태은이가 저희의 유일한 친자녀였습니다우리가 흔히 말하는 유산과는 다른큰 의미의 아이였습니다만삭이라는 경험 추억 기쁨과 행복을선물해 주었던 감사함 그 자체였습니다그동안 응원해요 힘내세요 라는여러분의 큰 사랑 너무 감사하지만이젠 멈춰주셔도 될 거 같습니다사람이 살아가면서 섭리라는 게 있고지켜야 할 선들이 분명히 존재하는데내려놓기도 포기도 해야 할 줄 알아야다른 시작을 할 수 있다는 걸 너무 잘 알고 있기에가슴이 무너지고 아프지만이제는 멈춰야 할거 같습니다많은 분들의 좋은 병원, 좋은 방법, 좋은 약들을DM과 댓글로 수많은 방법으로 추천해 주셨지만생명의 주관자는 가장 좋은 하나님 말고는다른 곳엔 답이 없다는 걸 너무 잘 알기에이젠 부부라는 이름 말고는삶에 큰 의미가 없어졌습니다이제는 사랑하는 아내를 사랑하는 내 여자 말고다른 이름은 안 시키려고 합니다가끔 저는 아내의 아들 아내는 저의 딸이되어주기도 하면서 서로 갖지 못하는 부분까지더 채워줘야 하는 삶을 선택했기에이젠 더욱 더더욱 사랑하는 아내만을 위한 삶을 살아야 합니다친자녀가 될 수 없지만 아빠 엄마라고 불러주는천륜,혈연보다 더 값진 딸들과늘 함께 하나님의 사랑을 실천하며따뜻하게 서로에게 관심이 되어주며멋지게 살겠습니다많은 사랑과 응원 기대 감사합니다그동안 살아온 삶을 뒤돌아보며 늘 반성하고조금이라도 나은 길을 가려 아내와 손잡고 갑니다앞으로도 방송활동 등 연예인으로 직업에서도열심히 활동하고 좋은 이웃이 되기 위해날마다 기도 하겠습니다저는 처음부터 아내만 있으면 부족함이 없었습니다지난 5년 넘게 아내와 노력한 모든 시간 감사함으로 잘 간직하려 합니다여러분도 저도 응원과 기대하느라 고생하셨습니다이젠 예쁘게 사는 저희 두 사람 응원 해주세요새해 복 많이 받지 마시고새해엔 우리 모두 복을 나누는 삶 삽시다긴 글 읽어주심에 감사합니다 ^^정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr