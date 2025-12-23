/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공=O3 Collective

지난 11월 종영한 '태풍상사'에서 김민하와 핑크빛 호흡을 맞춘 가수 겸 배우 이준호가 데뷔 이후 첫 캐릭터 팝업 스토어를 오픈한다.이준호는 내년 1월 8일부터 14일까지 총 7일간 더현대 서울 지하 2층 아이코닉 존에서 자신을 상징하는 동물 캐릭터 ‘황제 펭펭’을 테마로 한 팝업 스토어 ‘LEE JUNHO & PENPEN POP-UP ‘FINDING THE PENPEN’(이준호 & 펭펭 팝업 ‘파인딩 더 펭펭’)’을 운영한다.이준호가 데뷔 후 처음으로 여는 이번 캐릭터 팝업 스토어에서는 ‘황제 펭펭’의 다양한 모습을 만나볼 수 있다. 오랜 기간 팬들과 함께해 온 캐릭터인 만큼, 소장 가치를 불러일으키는 다채로운 라인업이 높은 만족감을 선사할 예정이다.특히 이번 팝업 스토어는 1월 24일과 25일 개최되는 팬미팅을 앞두고 진행돼 팬들의 뜨거운 관심이 쏠릴 것으로 기대를 모은다. 이준호는 팝업 스토어와 팬미팅으로 뜨거운 열기를 이어가며 팬들과 함께 기분 좋은 한 해의 출발을 알릴 계획이다.앞서 이준호는 tvN ‘태풍상사’로 3연타 흥행에 성공하며 파죽지세 행보를 펼쳤다. 화제성과 시청률을 쌍끌이하며 유의미한 성적을 거둔 것은 물론, 10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025 (10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)’에서 대상 부문인 ‘AAA 올해의 남우주연상’을 포함한 4개 부문 트로피를 품에 안으며 4관왕을 달성한 바 있다.이뿐만 아니라 이준호는 오는 26일 공개되는 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’로 연말까지 빈틈없는 연기 활약을 이어간다. 그는 현실밀착형 히어로로 캐릭터 변신에 나서며 섬세한 감정선부터 액션까지 아우르는 폭넓은 연기 스펙트럼 예고, 예비 시청자들의 기대감을 부풀게 만들고 있다.한편, ‘LEE JUNHO & PENPEN POP-UP ‘FINDING THE PENPEN’’은 PLVE를 통해 온라인 사전 예약으로 운영되며, 자세한 일정은 추후 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr