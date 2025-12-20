사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

미성년자 교제설에 휩싸인 김수현부터 갑질 의혹으로 논란의 중심에 선 박나래까지, 오랜 세월 호감 이미지로 대중의 신뢰를 쌓아온 스타들이 잇따라 예상외 이슈로 도마 위에 오르며 올해 연예계를 뒤흔들었다. 부정적 이슈가 끊임없이 터지면서 대중의 실망감은 더욱 커졌다.올해 연예계를 뒤흔든 첫 번째 큰 파장은 지난 2월 16일 발생했다. 24세라는 꽃다운 나이에 김새론이 세상을 떠났다는 소식이 전해지며 큰 충격을 안겼다. 여기에 사망일이 김수현의 생일과 겹친다는 사실이 알려지면서 논란에 불을 지폈다.이후 김수현을 둘러싼 미성년자 시절 교제 의혹이 수면 위로 떠 올랐다. '믿고 보는 톱배우'로 불리며 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 그에 관해 해당 의혹이 확산하며 이미지에 큰 타격을 입었다. '넉오프' 공개가 보류됐고, 광고주들과의 억대 소송설까지 불거지며 논란은 연말까지도 잠잠해지지 않고 있다.축복할 만한 소식도 있었다. 신민아와 김우빈은 10년 열애 끝에 12월 20일 결혼식을 올리며 부부가 된다는 소식을 전했다. 윤선우와 김가은 역시 장기 연애 끝에 부부의 연을 맺었다. 이와 함께 방민아, 함은정 등 2세대 걸그룹 출신 스타들의 결혼 소식도 이어지며 '웨딩 러시'라는 말이 나왔다.이달에는 '삼식이 삼촌'을 계기로 만난 티파니와 변요한이 결혼을 전제로 연애 중이라는 소식이 전해졌다. 윤보미 역시 라도와 9년 열애한 끝에 내년에 결혼 예정이라고 밝혔다.올해 화제작 중 하나로 꼽히는 드라마 '폭군의 셰프'는 기대 이상의 반전을 만들어냈다. 당초 출연 예정이었던 박성훈이 음란물 업로드 논란으로 하차하면서, 대타로 투입된 2000년생 배우 이채민이 주목받았다. 이채민은 안정적인 연기와 신선한 이미지로 작품의 인기를 이끌며, 올해 새롭게 떠오른 라이징 남자 배우로 자리매김했다. 이 작품을 계기로 이채민은 차기작 대본을 30편 넘게 제안받고 있는 것으로 알려졌다. 예상치 못한 이슈가 또 다른 신예를 부각한 이례적인 사례로 남았다.신예 배우로 독보적인 입지를 다졌던 고민시는 학폭(학교 폭력) 논란 이후 5월을 기점으로 이전까지 이어오던 활발한 연예 활동과 SNS 활동을 사실상 중단했다. '꿀알바' 출연에는 차질이 없었지만, 이도현과 호흡을 맞출 예정이었던 '그랜드 갤럭시 호텔'에서는 주인공이 신시아로 교체됐다.반면 과거 학폭 논란으로 연예계에서 모습을 감췄던 김히어라와 심은우는 각각 폭로자와의 합의 혹은 논란 해명을 거쳐 오랜만에 작품 활동에 복귀했다. 같은 '학폭 이슈'라도 대응 방식과 시점에 따라 결과가 극명하게 갈렸다.예능과 연기를 넘나들며 활약해온 이이경 역시 하반기 들어 급격히 이미지가 나빠졌다. 그는 사생활 루머 때문에 여러 프로그램에서 하차했다. 이이경은 자신의 SNS를 통해 '놀면 뭐하니?'와 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 일방적으로 하차 통보를 받았다고 폭로했다. 현재 '나는 솔로', '용감한 형사들' 등에는 출연하고 있으나, 이전까지는 본업인 연기를 넘어 예능계에서도 묵직한 존재감을 보여왔던 만큼 파장은 컸다.연말로 접어들며 분위기는 더욱 무거워졌다. 그간 미담과 성실한 이미지로 사랑받아온 박나래가 갑질 의혹에 휘말렸다. 조세호는 조직폭력배 연루 의혹에 휘말렸다. 조세호는 "단순 지인"이라고 했지만 방송 활동 중단을 선언하며 오랜 세월 유재석 옆에서 진행을 맡았던 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 하차했다.박나래의 갑질 의혹과 조세호의 조직폭력배 연루 의혹이 잇따라 불거졌던 시기, 조진웅의 충격적인 과거도 드러났다. 그는 광복절 경축식에서 국기에 대한 맹세문을 대표 낭독하고 소신 있는 발언을 이어가며 호감 이미지를 쌓아왔으나, 과거 소년범 전력이 있었다는 사실이 알려지며 큰 파장을 일으켰다. 1996년 연극배우로 데뷔한 조진웅은 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 특히 내년에는 시즌1 이후 약 10년 만에 공개를 앞둔 '시그널' 시즌2를 통해 다시 한번 주목받을 예정이었다. 그러나 이 사실이 알려지면서 급히 연예계에서 은퇴했다.샤이니 키 역시 불법 의료 시술 의혹으로 대중에게 충격을 줬다. 그는 2008년 데뷔 후 논란 없이 활동해왔고, 철저한 자기 관리로 개성 있는 이미지를 쌓아온 고연차 연예인이다. 특히 모친이 30년 넘게 수간호사로 일했음에도 "불법인 줄 몰랐다"고 해명했던 게 비난의 주요 표적이 됐다.한 연예계 관계자는 "상반기에는 김수현 논란 이후 이렇다 할 대형 이슈가 없었지만, 이달을 기점으로 분위기가 급격히 시끄러워졌다"고 했다. 특히 신뢰를 기반으로 활동해온 고연차 스타들까지 연이어 도마 위에 오르면서, 대중의 시선은 한층 냉랭해졌다. 올해는 '이미지 자산'이 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 여실히 보여준 해로 기록될 것으로 보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr