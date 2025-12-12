사진=유튜브 채널 '셀러-브리티'

사진=유튜브 채널 '셀러-브리티'

/사진 = 김지윤 인스타그램

그룹 블랙핑크 멤버 지수의 친언니 김지윤이 방송인 전현무와 만나 이야기를 나눴다.지난 10일 셀러-브리티 공식 유튜브 채널에는 '전현무 잡아먹는 블랙핑크 지수 언니'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.이날 영상에는 전현무가 김지윤을 게스트로 맞이하는 순간이 그대로 담겼다. 김지윤은 지수를 떠올리게 하는 외모로 시선을 모았다.전현무는 "동생이 누구신지요"라고 물으며 분위기를 띄웠다. 김지윤은 "아.. 블랙핑크 지수인데요"라고 답했다. 전현무는 곧바로 "그럼 본격적으로 동생 얘기를 해 볼까요"라고 농담을 건넸고 김지윤은 "아이 정말"이라고 반응하며 웃음을 보였다.김지윤은 올해 ENA '슈퍼셀러:인센티브 게임' 출연으로 방송 활동을 본격 시작했다. 당시 제작진이 "지수 언니라는 부담이 있냐"라고 묻자 김지윤은 "없다. 제가 언니가 맞으니까 그건 어쩔 수 없다. 제가 이렇게 태어난 건데. 동생 반응은 좋아할 것 같다. (지수가) T니까. '그래 열심히 해봐' 할 것 같다"고 말했다.김지윤은 대한항공 승무원, SK텔레콤 상담사 시절 활동했던 자신의 다채로운 커리어도 설명했다. 그는 "대한항공 승무원 통신사 상담원으로 일하면서 친절함으로 1등 받아봤다"고 밝혔다. 이어 "현재는 54만 인플루언서인데 앞으로 셀러로서 더 성장하고 싶다. 타짜보다 초짜가 갑자기 잘하는 경우도 있지 않나. 제가 승부욕도 있는 편이라서 1등을 노리고 열심히 하겠다"고 전했다.김지윤이 출연한 롱폼 영상은 오는 12일 오후 6시에 '셀러브리티' 공식 유튜브 채널을 통해 전체 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr