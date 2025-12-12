한혜진/ 사진=텐아시아 DB

방송인 기안84가 모델 한혜진과 배우 하준의 핑크빛 분위기를 응원했다.지난 11일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "숨만 쉬어도 웃긴 세얼간이"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 한혜진은 이시언 기안84와 함께 새벽 시간대 평창으로 이동했다.이날 영상에서 차를 타고 한혜진과 이동하던 기안84는 "누나 소개팅 받았다더라"라고 말하며 한혜진과 4살 연하 하준의 소개팅 사실을 언급했다. 한혜진은 상황을 떠올리며 미소를 보였고 기안84는 "어떻게 됐냐"라고 물었다. 기안84는 "그 자리에서 누나의 진짜 텐션이 나오더라"라고 말하며 당시 한혜진의 모습을 전했다.소개팅을 주선한 이시언도 입장을 전했다. 이시언은 "딱 보니까 각 나오더라"라고 말하며 두 사람의 호감 기류를 짐작하게 했다.세 사람은 평창에 도착한 뒤 월정사로 향해 등에 각자의 소원을 적었다. 한혜진은 '시언 오빠 희민이 혜진이 모두 건강하고 행복하길! 평생 오늘을 기억하며 이 글을 보는 모든 분들이 행복 하길'이라고 적었다. 이어 뒤쪽에는 '결혼 성취'라는 문구를 적어 시선을 모았다.한혜진은 지난 10월에도 하준과의 소개팅 이후 상황을 언급한 바 있다. 한혜진은 "소개팅 후 일주일 정도 있다가 시언 오빠 부부와 함께 밥을 먹었다"라고 말했다. 이어 "애프터가 진행될지는 비밀"이라고 덧붙이며 궁금증을 남겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr