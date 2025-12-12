사진=손담비 유튜브

전 스피드 스케이팅 선수 이규혁이 8개월 딸의 장래에 대해 이야기했다.12일 유튜브 채널 '담비손'에는 '보행기 첫 탑승! 인생 8개월차 최대 고민 아빠 vs 엄마, 선택의 순간..'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비는 "해이가 벌써 보행기를 타게 됐다. 아직 8개월밖에 안 됐는데, 이렇게 스스로 움직이기 시작하다니"라며 감격하는 모습을 보였다.이어 두상 교정 헬멧 사용 후기도 전했다. 그는 "5주 정도 됐는데, 두상이 바뀌었다. 5주 만에 거의 정상 수치가 됐다"면서 "머리통 튀어나오는 거 보고 너무너무 행복했다. 곧 잘 때만 헬멧을 씌우려고 한다"는 말로 만족하는 모습을 보였다.손담비는 육아 근황도 공개했다. 임신과 출산으로 인한 탈모 후 그는 "머리 빠진 거 다시 나고 있다"고 자랑해 눈길을 끌었다. 이어 "주말에는 오빠가 해이를 데리고 잔다. 우리는 딱 분담이 되어 있다. 해이가 통잠을 자는 아이가 아니라서, 두 번 정도 깬다"며 남편의 육아 참여에 고마움을 드러냈다.그러나 딸 장래에 대해서는 의견이 갈렸다. 해이를 들고 거꾸로 매달리기 등 격한 놀이를 해주던 이규혁은 "도는 걸 좋아한다. 그럼 할 수 있는 게 뭐 있겠냐. 피겨스케이팅이다. 한 방향으로 계속 도는 거. 내 피가 있어서 좋아하나"라며 딸 바보 면모를 드러냈다. 손담비는 "그렇게 벌써부터 장래를 정하지 말라"고 토로했다.딸 해이의 옷소매가 큰 걸 발견한 손담비는 "옷이 커서 난리 났다. 남편이 아이 옷 딱 맞는 거 사지 말라고, 크게 사라고 했다. 원래 옷은 딱 맞게 입어야 하는데, 이런 거에서 돈을 아끼려고"라고 핀잔을 던졌다. 그러면서도 스케이트장에서 레슨하는 모습에 "오빠는 스케이트 탈 때가 제일 멋있다"며 애정을 표현했다.한편, 손담비와 이규혁은 지난 2022년 결혼해 슬하에 외동딸 해이를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr