사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

가수 김필이 연말 공연의 분위기를 본격적으로 띄운다. 앞서 그는 2014년 방송된 '슈퍼스타K' 시즌6에서 준우승을 차지했다.김필은 오는 13일과 14일, 서울 티켓링크 1975 씨어터에서 단독 콘서트 'FLOW' 개최를 앞두고 막바지 예열에 나섰다.그는 지난 11월 25일부터 유튜브 채널을 통해 'Spoiler Now!' 시리즈를 순차적으로 공개하며 공연 준비 과정을 전하고 있다. 스포일러 영상에는 이번 공연에서 선보일 곡들의 일부가 담기며 기대감을 끌어올리고 있다. 감미로운 곡부터 파워풀한 곡까지 폭넓은 구성은 물론, 영상 속에는 김필의 대표곡 '성북동'과 '변명'이 선공개되며, 이번 무대에서 펼쳐질 깊이 있는 감성의 결을 미리 짐작하게 했다.김필은 스포일러 영상에서 "저의 공연을 관람하러 오신 분들이 2025년의 마지막을 좋은 기억으로 마무리하시길 바라는 마음으로 준비하고 있다"고 전했다. 이어 세트리스트 구성에 대해서도 "자주 부르지 않았던 곡들과 팬들이 듣고 싶어 했던 곡들을 포함했다. 오랜만에 만나는 노래들이 많을 텐데, 공연을 보시며 즐겨주시길 바란다"고 덧붙였다.그는 지난 9월 'HAPPY END' 발표에 이어 이달 초에는 새 싱글 'Dry Flower'를 공개하며 한층 깊어진 내면의 감정선을 노래했다. 'Dry Flower'는 쉽게 정의되지 않는 아름다움의 의미를 자신의 시선으로 풀어낸 곡으로, 절제된 감성과 서정적인 보컬로 담담한 여운을 남기며 리스너들의 호응을 얻었다.김필의 단독 콘서트 'FLOW'는 오는 13일과 14일, 서울 티켓링크 1975 씨어터에서 열린다. 익숙한 대표곡과 함께 오랜 시간 무대에서 쉽게 만나기 어려웠던 곡들이 어우러지며, 김필의 음악 세계를 폭넓게 조망하는 무대가 될 전망이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr