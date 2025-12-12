사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

'판사 이한영' 속 로펌, 법원, 재벌 세 세력이 펼칠 입체적 서사가 본방송에 대한 기대를 끌어올린다. 이보영과 결혼해 단란한 가정을 꾸린 지성이 이 드라마의 주연을 맡았으며, 11년 만에 MBC 컴백작인 만큼 기대가 남다르다.2026년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다. 앞서 MBC는 올해 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 방송된 금토 드라마가 연이어 1~2%대 시청률을 기록하며 굴욕을 맛봤다.'판사 이한영' 측은 11일 예비 시청자들의 관심을 자극할 로펌, 법원, 재벌의 관계성을 공개하면서 작품에 대한 궁금증을 증폭시켰다.국내 굴지의 법무법인 해날로펌은 서울중앙지법 형사수석부장판사 강신진(박희순 분)의 지시에 따라 재판 거래를 일삼으며 부를 쌓아나간다. 로펌 대표 유선철(안내상 분)은 변호사인 장남 유진광(허형규 분)과 둘째 유하나(백승희 분)와 함께 법의 틈을 파고들며 그들만의 성을 쌓아 올린다. 변호사 자격이 없는 막내딸 유세희(오세영 분)는 영리하고 말 잘 들을 것 같은 판사 이한영(지성 분)과 결혼해 사법부 곳곳에 영향을 행사한다. 하지만, 10년 전으로 회귀한 한영이 그들에게 칼을 들이밀기 시작하면서 해날로펌에는 균열이 생기고, 이를 막기 위해 그들이 어떤 움직임을 보일지 궁금해진다.법원 내부에서는 한영과 신진을 둘러싸고 두 세력이 맞부딪힌다. 강직한 성정의 충남지법 법원장 백이석(김태우 분)과 한영의 직속상관이자 충남지법 형사수석부장판사인 임정식(김병춘 분)은 정의를 향해 나아가는 한영을 든든히 지켜준다. 반면 신진의 측근인 서울중앙지법 형사부장판사 김진한(정희태 분)과 이한영을 라이벌로 생각하는 충남지법 단독판사 김윤혁(장재호 분)은 신진의 편에 서서 한영이 행하려는 정의 구현을 방해하는데. 정의를 둔 한영과 신진의 싸움이 법원 내로 번져가는 모습은 극의 재미를 더욱 끌어올릴 예정이다.한영을 뒤흔드는 또 다른 축은 법을 대수롭지 않게 여기는 국내 최고의 재벌 에스그룹이다. 에스그룹 회장 장용현(김병기 분)과 에스 쇼핑 대표인 장태식(김법래 분) 부자는 사법부의 권력을 쥐고 있는 신진이 뒤를 봐주고 있기 때문에 불법이 두렵지 않다. 하지만 과거 악연으로 얽힌 서울중앙지검 검사 김진아(원진아 분)가 계속해서 태식을 압박해 오고, 그 사건과 연관된 한영 역시 에스그룹을 옥죄어 온다. 거침없는 악과 돌아온 선의 대결이 어떤 파장을 일으킬지 궁금증이 커진다.'판사 이한영'은 2026년 1월 2일(금) 밤 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr