/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘골 때리는 녀석들 - 레전드 한일전’

전 축구선수 이동국과 구자철이 부상을 당했다.SBS ‘골 때리는 녀석들 - 레전드 한일전’(이하 ‘레전드 한일전’)에서는 승부의 향방을 가를 후반전 경기가 공개된다.‘레전드 한일전’은 한·일 양국을 대표하는 축구 전설들이 다시 한번 국가대표 유니폼을 입고 자존심을 걸고 맞붙는 5:5 미니 축구 대결이다. 지난주 첫 방송 공개 직후 뜨거운 반응 속에 넷플릭스 ‘오늘의 대한민국 TOP 시리즈’ 4위에 올랐다.대한민국 레전드 대표팀은 이영표, 이동국, 설기현, 김영광, 이근호, 박주호, 구자철로 구성되고, 일본 레전드 대표팀은 혼다 케이스케, 마에조노 마사키요, 나카자와 유지, 조 쇼지, 미나미 유타, 사토 히사토, 카키타니 요이치로가 출전한다. 양 팀의 주장은 막내인 구자철, 카키타니 요이치로가 맡았다.지난주 방송에서는 한국이 이근호의 선제골로 1-0 리드를 잡고도, 핵심 선수 2명이 연이어 부상을 당하며 충격에 빠졌다. 구자철은 경기 중 종아리 근육이 찢어지는 부상을 입어 더 이상 뛸 수 없는 상태가 됐고, 이동국 또한 경기 준비 과정에서 종아리 부상을 당해 사실상 출전이 어려운 상황이었다.그러나 두 선수는 “절뚝이는 한이 있더라도 들어간다”며 부상에도 후반전 출전을 강행하겠다는 의지를 밝혔고, 한국은 부상 투혼으로 경기를 이어가야 하는 예상치 못한 상황에 직면했다. 한국의 위기를 지켜본 일본은 “계속 지치게 만들자”며 이를 오히려 역전의 기회로 삼으려는 전략으로 분위기를 끌어올렸다. 후반전부터는 ‘부상 투혼의 한국 VS 기회를 놓치지 않겠다는 일본’의 극한 승부가 펼쳐진다.후반 킥오프 이후에는 한 치의 양보 없는 플레이가 이어졌다. 꾀돌이 이영표의 세트피스, 설기현의 안정적인 트래핑, 혼다의 무회전 프리킥, 카키타니의 그림 같은 바이시클 킥까지. 경기장은 순식간에 과거 대표팀 시절의 뜨거움으로 물들었다. 특히 부상을 입은 이동국, 구자철은 정상적인 플레이가 어려운 상황에서도 빈자리를 직접 메우며 투혼을 발휘해 현장을 놀라게 했다는 후문이다.이에 박지성은 “경기가 치열해졌다. 이 경기의 의미를 선수들이 보여주고 있다”고 전했고, 나카타는 “앞으로 더 격해질 것, 이게 한일전의 묘미”라며 현장 분위기를 전했다.몸싸움과 신경전까지 불사하는 양 팀의 모습에 해설진마저 손에 땀을 쥐며 지켜봤다. 후반으로 갈수록 응원전도 더욱 뜨거워지자 박지성과 나카타는 “이 정도 팽팽함이라면 저희도 뛸까요?” 라며 출전 의지까지 드러냈다.10일 밤 10시 20분 방송되는 SBS ‘골 때리는 녀석들 - 레전드 한일전’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr