사진 제공 = MPMG MUSIC (엠피엠지뮤직)

유다빈밴드의 기타리스트이자 싱어송라이터인 이준형이 오는 2026년 1월 5일 군악병으로 육군 현역 입대한다.이준형은 지난 4일 개인 SNS를 통해 직접 입대 소식을 전하며, 음악을 향해 걸어왔던 지난 시간과 앞으로의 각오를 담은 장문의 글을 공개했다. 그는 "초등학교 6학년 때 기타를 시작해 벌써 15년이 흘렀다. 지금 이 순간이 돌아오지 않을 마지막 찬란일지도 모른다는 생각을 한다"며 군 복무로 인한 긴 공백기를 앞둔 솔직한 불안을 털어놓았다. 이어 "그럼에도 결국 내가 할 수 있는 일은 해왔던 대로 연주하고 노래하는 것뿐"이라며 음악을 향한 변함없는 의지를 전했다.특히 그는 입대 하루 전까지 단독 콘서트를 진행하게 된 상황에 대해 "공연이 때로는 무뎌지고 두려워지기도 했지만, 결국 제 삶에서 떼려야 뗄 수 없는 존재가 됐다"고 밝혔다. 이로써 1월 2일부터 4일까지 3일간 서울 종로구 SA홀에서 열리는 단독 콘서트 '#FLORAL'이 이준형의 군 입대 전 마지막 공식 무대가 된다. 프로젝트 'FLORAL'의 연장선에서 펼쳐지는 이번 공연은 한 해 동안 구축해온 음악적 세계관을 마무리하는 자리이자, 팬들과 보내는 실질적인 '마지막 밤'이 될 전망이다.이준형은 그동안 자신을 응원해온 팬들에게도 진심을 전했다. 싱어송라이터로 시작해 유다빈밴드의 기타리스트, 작곡가 등 다양한 모습으로 활동해온 그는 "휴식기를 앞두고 있지만 마지막 날까지 후회 없이 노래하려 한다. 다시 돌아올 날에도 저를 잊지 않고 기억해 주셨으면 한다"고 말했다.소속사 엠피엠지뮤직(MPMG MUSIC)은 "이준형의 음악적 여정을 함께해온 팬들에게 이번 입대 발표는 큰 아쉬움과 응원의 마음을 동시에 불러일으킬 것"이라며 "충실히 복무를 마치고 건강하게 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했다.이준형은 지난 11월 유다빈밴드 단독 콘서트 '우리의 밤 – 커튼콜'을 성공적으로 마쳤으며, 현재 입대 전 마지막 단독 콘서트 '#FLORAL'을 준비 중이다. 해당 공연은 NOL 티켓에서 예매가 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr