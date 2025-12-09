홈 연예가화제 윤아, 오늘 미모 만렙 [TV10] 입력 2025.12.09 18:46 수정 2025.12.09 18:46 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 소녀시대 윤아가 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 대한소비자협의회가 주최하고 KCA한국소비자평가가 주관하는 ‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 잘나가던 이재욱, 공개 연애 이후 3연속 흥행 실패…"한 걸음 더 성장해, 발판 삼을 것" ('썸머') '둘째 임신' 나비, 독박 육아 폭로했다…결국 남편 고발, "다른 것에 정신 팔려" ('동상이몽2')[종합] [공식] 소녀시대 서현, 결별 8개월 만에 기쁜 소식 알렸다…"세심하게 함께하며 곁을 지킬 것" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT