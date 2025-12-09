사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '나래식' 캡처

사진='오은영의 금쪽 상담소' 캡처

사진='인생술집', '라디오스타' 캡처

사진=텐아시아DB

박나래가 각종 논란 끝에 방송 활동 중단을 선언한 가운데, 과거 기안84·유재석·신동엽 등이 남겼던 박나래의 '음주 습관' 관련 조언들이 수면 위로 떠 올랐다.지난 8월 기안84는 유튜브 '나래식'에 출연해 박나래에게 다양한 조언을 했다. 당시 기안84는 "네가 사람을 자주 소개해 주지 않나. 물론 좋은 분일 수도 있지만, 난 촉이 있다. 살짝 사짜(사기꾼) 냄새가 난다"며 "내가 잘못 본 걸 수도 있지만 그런 사람이 주변에 너무 많다"고 걱정했다.지난해 9월 박나래의 어머니 고명숙씨는 채널A 예능 '오은영의 금쪽상담소'에 출연해 "몸이 안 좋은데 술을 마시면 제일 먼저 취해 방으로 들어가 버린다. 목도 세 번이나 수술했는데 관리가 안 된다"고 토로했다. 이어 "가끔은 동생에게 욕하며 술을 권한다. 가족이야 웃고 넘기지만 남에게 그러면 큰 상처가 될 수 있다"며 눈물을 보였다.국민 MC 유재석도 박나래의 술버릇에 대해 언급한 바 있다. 2018년 SBS 예능 '런닝맨'에서 박나래가 게스트로 등장하자 유재석은 "박나래가 'SBS 연예대상' 시상식 뒤풀이 때 팀 회식에서 가장 취했다"고 회상했다. 양세찬 역시 "누나(박나래) 거의 만취였다"고 말을 보탰다.2017년 tvN 예능 '인생술집'에서는 신동엽이 "술자리에서 박나래의 술버릇을 처음 보고 나서 안 좋은 인상을 갖고 있었다"고 말해 논란이 일기도 했다. 또 신동엽이 박나래에게 "나래야, 난 (취해도) 너처럼 쓰레기는 아니야"라고 말해 주변을 놀라게 했다.박나래가 직접 자신의 음주 습관을 언급한 적도 있다. 2016년 MBC 예능 '라디오스타'에서 박나래는 "유재석 선배가 '지금 잘 되고 있는데, 술 마시면 사고도 날 수 있고 방송하는 데 지장을 줄 수 있으니 술 좀 끊었으면 좋겠다'고 조언해 주셨다"고 말했다.지난 4일 박나래가 전 매니저들로부터 약 1억 원 규모의 손해배상청구를 예고 받으며 법적 분쟁에 휘말렸다는 사실이 알려졌다. 한 매체 보도에 따르면 박나래의 전 매니저들은 지난 3일 서울서부지방법원에 박나래 소유의 부동산 가압류를 신청했다. 이어 재직 당시 겪은 피해를 주장하며 1억원 상당의 손해배상 청구 소송도 낼 예정이라고 밝혔다.또 박나래가 1인 기획사 앤파크의 실질적 대표로 있으면서 회사 자금을 사적으로 사용해 횡령을 저질렀다는 의혹, '주사 이모'를 통해 불법 의료 시술을 받았다는 폭로도 이어졌다.논란이 커지자 박나래는 지난 8일 자신의 SNS를 통해 직접 입장을 밝혔다. 그는 "오해와 불신은 풀었지만 모든 것이 제 불찰"이라며 "더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없어 모든 것이 해결될 때까지 방송 활동을 중단하기로 했다"고 설명했다.이후 박나래는 '나 혼자 산다', '구해줘! 홈즈', '놀라운 토요일' 등 출연 중이던 예능에서 줄줄이 하차했다. 내년 방송 예정이었던 박나래의 새 예능 '나도 신나' 제작 역시 취소됐다. 데뷔 이후 최대 위기를 맞은 박나래. 그를 둘러싼 논란은 당분간 이어질 것으로 보인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr