가수 태연이 심사 포기를 선언한다.JTBC ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(기획 윤현준, 연출 위재혁/이하 ‘싱어게인4’) 9회에서는 TOP 10 진출 티켓을 건 치열한 명승부가 이어진다.4라운드는 ‘TOP 10 결정전’에 걸맞게 전율의 무대가 쏟아졌다. 자신의 이름으로 무대에 오르기 위해 강력한 치트키를 발동한 무명가수들의 진검승부는 그 어느 때보다 뜨거웠다. 우열을 가리기 힘든 치열한 접전 끝 19호, 27호, 28호, 37호가 TOP 10에 먼저 이름을 올렸다. TOP 10 직행 티켓이 단 4장만을 남긴 가운데, 모두가 우승 후보라 해도 손색이 없는 18호, 23호, 26호, 30호, 44호, 59호, 65호, 80호가 포진된 ‘죽음의 조’ 8인의 끝장 승부 결과에 이목이 집중되고 있다.그런 가운데 공개된 선공개 영상은 레전드 회차를 더욱 기대케 한다. 먼저, 앞선 3라운드에서 라이즈의 ‘Boom Boom Bass(붐붐베이스)’를 재해석해 화제를 모은 ‘조선팝 창시자’ 26호는 조용필의 ‘고추잠자리’를 선곡, 한국적인 정서가 담긴 한 방 있는 무대를 선보인다.차원 다른 감동을 선사하며 매 라운드 “대형 가수의 탄생”, “최고의 디바”라는 심사위원단의 호평을 받고 있는 59호는 과감한 승부수를 여럿 던진다. 처음으로 재즈 장르를 시도하는 것에 이어 심사위원장 윤종신의 ‘환생’을 선곡한 것. 과연 원곡자 윤종신 심사위원의 반응은 어떨지, 특별한 카드를 꺼내든 59호의 도전에 귀추가 주목된다.연이은 레전드 무대 경신에 심사위원단 역시 뜨거운 반응을 쏟아낸다. 규현은 “앙코르를 부탁하고 싶었다”라면서 감탄하고, 단호박 심사위원 태연마저 “나 못 해”라고 심사 포기를 하는 상황도 발생한다고. 여기에 이해리가 “‘싱어게인4’ 최고의 무대”, “심장이 박살 나는 줄 알았다”라면서 한껏 몰입한 리액션을 보인 역대급 무대들의 향연에 기대가 모인다.모든 조합이 ‘죽음의 조’라고 해도 과언이 아닌 쟁쟁한 라인업 속 18호, 23호, 26호, 30호, 44호, 59호, 65호, 80호 중 TOP 10에 직행할 주인공들은 누가 될지, 각성한 이들이 선보일 역대급 무대들과 그 결과가 궁금해진다.JTBC ‘싱어게인4’ 9회는 9일 밤 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr