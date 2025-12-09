가수 송가인/사진=KBS1 '가요무대'

가수 송가인이 KBS1 '가요무대'에서 라이브 무대를 선보였다.송가인은 8일 오후 10시 방송된 '가요무대' 인생은 드라마 편에 출연해 정규 4집 '가인;달' 수록곡 '색동저고리'로 첫 무대를 열었다. 송가인은 시스루 블랙 저고리와 청록빛 자수가 더해진 한복 드레스를 착용하고 무대에 올라 곡의 분위기를 담담하게 전달했다.이후 '엄마 아리랑' 무대에서는 경쾌한 흐름 속에서도 어머니를 향한 감정을 담아냈다. 송가인은 보컬 조절과 표현을 통해 곡의 전개를 안정적으로 이끌었다.송가인은 2019년 TV CHOSUN '미스트롯'에서 초대 '진'으로 선정된 뒤 본격적인 활동을 이어왔다. 최근 대표곡 '가인이어라'가 국내 음악 교과서에 수록되며 주목받았다.송가인은 내년 2월 14일 오후 7시, 15일 오후 6시(현지시간) 미국 LA 페창가 시어터에서 콘서트 '가인달 The 차오르다'를 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr