이하늬, 결국 사과했다…선배 때려놓고 9년간 속앓이 "죄송한 마음 남아있어" ('짠한형')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 이하늬가 2016년 출연한 'SNL 코리아7' 때 신동엽에게 미안했다고 사과했다.지난 8일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '층간 성음 난무하는 하정우 이하늬 공효진 김동욱 대환장 잡도리 파티'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서는 영화 '윗집 사람들' 배우 하정우, 이하늬, 공효진, 김동욱이 게스트로 출연했다.'윗집 사람들'에사 하정우, 이하늬는 '섹스 맥스' 부부 설정이다. 공효진은 “손목 하나 안 나오는데 19금도 아니고 29금쯤 된다”라고 말했다. 이에 김동욱은 “철저히 말로 39금이다, 근데 19금을 받았다. 우리가 해냈다. 대한민국 최초로 노출없이 19금 따냈다"고 자랑했다.하정우는 “신동엽 입장에서는 시시할 수 있다"고 걱정했고, 신동엽은 “너무 기대된다. 너무 재밌을 것 같다”고 말했다.이하늬는 신동엽에게 “선배님 제가 ‘SNL’ 때 사과하고 싶었다. 그때 신동엽과 부부 설정이었는데, 제가 엉덩이를 때렸다. 너무 '짝' 소리가 나서 당황했다”며 “끝나고 죄송하다고 하려고 했는데, 그냥 지나가버렸다. 엉덩이 죄송한 마음이 계속 남아 있었다”고 밝혔다. 이에 신동엽은 “그 소리 코미디언들이 제일 좋아한다"며 웃었다.지난 8월 둘째를 출산한 이하늬는 '윗집 사람들' 촬영 일주일 전에 둘째 임신을 알게 됐다고 말했다. 이에 하정우는 “임신 알고 나서 세트장 환기에 신경썼다. 현장 근처에서 담배도 피우지 말라고 했다”고 밝혔다. 공효진은 "이하늬가 입덧하느라 힘들었다"고 회상했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr