1996년생 강다니엘이 스페셜 앨범으로 2025년 대미를 장식한다. 앞서 그는 지난 6일 개최된 기자간담회에서 입대에 관해 "올해 하반기로 정해졌다"고 말했다. 그러나 이후 군대 관련 소식은 전해지지 않고 있다.소속사 에이라(ARA)는 SNS를 통해 강다니엘의 스페셜 앨범 릴리즈를 알리며 새로운 음악에 대한 기대감을 높였다. 앨범명은 'PULSEPHASE', 발매일은 12일을 가리켰다.발매 일정은 팬들의 기대감을 고조시킨다. 강다니엘은 오는 13일부터 입대 전 마지막 팬콘서트 'RUNWAY : WALK TO DANIEL'를 연다. 더 많은 무대를 선사하기 위해 팬미팅을 격상시킨 이벤트인 자리에 한층 상징적인 의미를 더했다. 팬에게 가장 먼저 전달하는 새로운 무대, 음악이라는 점에서 특별한 마음이 전달된다.강다니엘은 서울을 시작으로 일본, 아시아, 유럽, 미주투어, 남미까지 아우르는 월드투어를 통해 글로벌 영향력을 다시금 증명했다. 전 세계적인 팬덤의 확고한 지지를 입증한 가운데 이번 앨범은 강다니엘의 음악 여정에서 또 하나의 중요한 지점으로 여겨진다.포스터 공개만으로 각별한 영감을 주는 'PULSEPHASE'는 오는 12일 발매 전까지 순차적으로 베일을 벗으며 앨범에 담긴 의미를 공유한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr