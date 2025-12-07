이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

전 야구선수 양준혁이 명품 잠수복을 입고 첫 잠수에 도전했다.7일 방송된 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 양준혁이 방어 포획에 도전하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 양준혁은 잠수복을 입고 "특수 제작한 거다. 250~300만 원 줬다"며 잠수복계의 명품이라며 고가의 잠수복을 공개했다. 이를 지켜보던 MC 김숙은 "몸에 딱 붙는 다이빙 옷이 아니라 진짜 방수가 되는 거다. 다이버 강사들이 입는 걸로 알고 있다"고 덧붙였다.양준혁은 "최근 2억 정도 지출을 했다"며 방어에는 돈을 안 아낀다고 말했다. 하지만 고가의 장비에도 양준혁은 단 3초 만에 수면으로 급히 올라오며 당황한 표정을 감추지 못했다. 김숙은 "3초 잠수하려고 300만 원을 플렉스 한거냐"며 농담을 했다.특히 양준혁은 울상을 지으며 아내와 딸 이름을 목놓아 불렀다. 그때 아내가 딸과 함께 등장했고, 그는 "살아서 돌아올게"라며 다시 잠수에 도전했으나, 이어 "수심이 4m 되는데 공포심이 들더라. 한국시리즈보다 훨씬 힘들었다"며 결국 후퇴해 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr