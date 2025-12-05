사진=유튜브 채널 '원지의 하루' 캡처

'직원 근무 환경 논란'으로 곤욕을 치르고 있는 여행 유튜버 원지(본명 이원지)가 또다시 고개를 숙였다. 두 차례의 사과문 게재 이후 세 번째다.지난 4일 원지의 유튜브 채널 '원지의 하루'에는 '안녕하세요, 이원지입니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상에서 원지는 "사무실 논란과 관련해 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다"며 고개를 숙였다. 그는 "제가 환기의 중요성을 누구보다 강조해 왔었는데, 그 부분을 신경 쓰지 못해 팀원 분들께 불편을 드린 부분 깊이 반성하고 있다"고 사과했다.원지는 "논란 이후 직원들이 재택근무를 하도록 전환했다"며 "논란이 됐던 사무실은 사용하지 않고 있다. 향후 운영과 관련해 팀원들과 의견을 나누며 정리하고 있다"고 알렸다.영상 속에서 원지는 "사무실에 대한 지식이 부족하다 보니 공유 오피스에서 조언을 받았다"며 상담받는 모습을 카메라에 담았다. 자막에는 '전체적으로 오피스 환경에 대해 듣고 배울 수 있었다'라는 문구가 나왔다. 원지는 "공유 오피스 외 제 나름대로 부동산 등을 통해 신중하게 (사무실을) 알아보고 있다"고 전했다.원지는 논란이 됐던 사무실 위치와 주변을 자세히 보여줬다. 사무실이 있는 곳으로 알려진 지하 2층은 공용 광장과 연결돼 있었다. 내부는 알려진 대로 규모가 작았고, 사무 공간과 창고 공간이 각각 절반 비율로 나뉘어 있었다. 정수기나 탕비실 등은 따로 없었고, 작은 공기청정기와 전자레인지가 있었다.원지는 "원래 회사 대표님과 사용하던 사무실이 있었는데 그곳에 직원이 많아져 제가 나가게 됐다"고 설명했다. 그러면서 "제 성격이 워낙 급하고 불 같다 보니 이전에 사용했던 사무실을 비워줘야 된다는 말을 듣고 당일날 바로 논란이 됐던 사무실에 가계약금을 넣었다"고 덧붙였다.그는 "신중하지 못한 성격으로 대표의 자질이 많이 부족한 것 같아 계속 반성하고 있다"며 다시 고개를 숙였다. 이어 "평소 여행하듯이 사업을 하려고 했던 것 같다"며 "(이번 일로) 규모가 크든 작든 부족함을 많이 느꼈고 겸손해질 수 있는 시간이었다. 쓴소리와 응원 모두 감사하다"고 자신의 행동을 되돌아봤다.원지는 "앞으로는 제가 할 수 있는 범위 안에서만 (일을)하면서 욕심부리지 않고 잘 정리하겠다"면서 사무실은 이사를 최대한 빨리 진행해 시청자들에게 추가로 공유할 것을 약속했다.해당 논란 외에 원지는 한남동 사무실이 본인 소유라는 추측과 소속사 대표가 남편이라는 의혹에 대해 "저와 아무 상관이 없다. 회사는 저의 지분이 하나도 없는 소속 회사의 사무실이고, 소속사 대표도 완전히 남인 사람"이라고 해명했다.앞서 원지는 지난달 20일 유튜브를 통해 사무실을 소개했다. 근무지는 지하 2층에 있는 6평 규모의 협소한 공간이었다. 환풍기도 없었다. 영상 공개 이후 해당 공간에 3명의 직원이 근무하고 있어 논란이 일었다. 시청자들은 "숨 막혀 죽을 것 같다", "닭장 아니냐", "너무 열악하다"는 등 비판과 우려를 쏟아냈다.원지는 논란 당일 "첫 사무실이다 보니 미숙한 부분이 많은 것 같다"며 "남겨주신 의견들을 수용해 더 나은 방향으로 발전해 나가는 모습을 보여드리겠다"고 사과의 뜻을 전했다. 같은 날 2차 사과문까지 게재하며 원지는 거듭 고개를 숙였다.하지만 누리꾼들은 원지를 향해 "너 진짜 못됐구나", "건축 전공에 사무직도 해봤고 본인은 환기에 집착하는 사람이면서 직원들은 지하 2층이라뇨" 등의 질타를 보냈다.한편 이번 논란으로 102만명이었던 원지의 유튜브 채널 구독자는 4일 밤 11시 기준 98만명으로 하락했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr