청순하면 신세경. 롱코트를 입고 비행기를 타기에는 좀 불편해 보이지만 당사자가 편하면 됐다.신세경은 명품 브랜드 B사의 모날레 장식 경량 울 패브릭 코트를 입고 공항에 등장했다. 가격은 162만 3300원이다. 여유로운 어깨선과 라펠이 우아한 볼륨감을 만들어낸다. 덕분에 격식 있는 분위기가 느껴진다. 스트레이트 실루엣은 정돈된 느낌을 자아낸다. 기장이 길어 기내에서는 불편감이 있을 수도 있지만 가벼운 울 소재라 부드러운 착용감을 선사한다.함께 든 가방 역시 같은 브랜드의 스웨이드 백이다. 가격은 678만 3000원이다. 클래식한 에브리데이 백 실루엣에 스웨이드 텍스처가 포인트로 잘 어울린다.코르셋룩으로 몸을 꽉 조인 지효다. 볼륨감 넘치는 몸매를 강조하며 물오른 성숙미를 보였다. 어깨와 쇄골라인은 여리여리하게, 허리는 잘록하게.코르셋 디테일은 지효의 탄탄한 바디라인을 부드럽게 감싸줬다. Y2K의 레트로 무드를 그대로 담으면서 과감함과 절제의 균형을 드러냈다. 데님 크롭톱과 미니스커트 셋업에 얇은 끈 디테일은 섹시하면서도 세련된 매력을 뽐냈다.올해는 퍼 재킷이 유행이다. 스타들뿐만 아니라 거리에 나가보면 남녀 가릴 것 없이 퍼 재킷을 입고 다닌다.선미 역시 공식 석상에서 퍼 후드가 달린 그레이 데님 재킷을 입고 등장했다. 여기에 톤온톤 미니스커트를 입고 조화로움을 담아냈다. 퍼 디테일은 포근함과 볼륨감을 주면서 선미의 마른 몸을 감춰줬다.퍼가 달려있다고 해서 부하기만 한 것이 아니다. 허리 부분의 니트 밴딩이 실루엣을 잡아주어 상체 라인을 안정적으로 표현했다. 신발은 블랙 레이스업 롱부츠로 강렬한 무드를 더했다. 가방 역시 블랙 빈티지 무드로 전체적인 톤을 차분하게 유지했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr