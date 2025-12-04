사진=배우 오나라 인스타그램
사진=배우 오나라 인스타그램
배우 오나라가 근황을 전하며 우아한 미모를 드러냈다.

지난 3일 오나라는 개인 SNS에 "오늘은 꾸안꾸 아니고 꾸.꾸.꾸"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진에서 오나라는 핑크빛 트위드 원피스를 착용한 채 차분하고 세련된 분위기를 연출했다. 블랙 리본 장식의 원피스와 반묶음 헤어스타일이 어우러지며 단정한 이미지를 강조했다.

50대라는 사실이 믿기 어려운 동안 외모도 눈길을 끌었다. 누리꾼들은 "아이돌 같다", "머리스타일 바뀌니 더 예쁘다", "정말 예쁘다" 등의 반응을 보였다.

1974년생으로 올해 51세인 오나라는 현재 tvN 예능 '김창옥쇼4'에 출연 중이다. 그는 뮤지컬 배우 출신 교수 김도훈과 25년째 공개 열애 중이며, 두 사람은 2000년 뮤지컬 '명성황후'에서 처음 인연을 맺었다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지