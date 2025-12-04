/사진 = 샤넬

가수 지드래곤(G-DRAGON)이 샤넬 앰배서더 자격으로 샤넬 2026 공방 컬렉션 쇼에 참석했다.지드래곤은 지난 3일(한국 시각) 샤넬 2026 공방 컬렉션 쇼에 참석해 2026 봄–여름 레디 투 웨어 컬렉션의 룩 26 재킷과 풀오버, 동일 컬렉션의 레더 벨트를 착용했다. 또, 2025/26 가을–겨울 레디 투 웨어 컬렉션 선글라스와 2026 홀리데이 컬렉션 링을 매치했다.올블랙룩에 화이트 퍼 포인트가 눈길을 끌었다. 지드래곤의 카리스마가 돋보였다.이번 2026 공방 컬렉션은 패션 아티스틱 디렉터 마티유 블라지가 기획했으며, 뉴욕 지하철에서 영감을 받아 도시의 인물·에너지 등을 영화적 방식으로 표현했다. 아르데코 분위기, 실크 라운지 웨어, 재해석된 아카이브 디자인 등 다양한 스타일이 포함됐으며 공방 특유의 장인 디테일이 강조됐다. 레오파드 트위드, 울 부클레 트위드, 자수 장식 등 샤넬의 고유 요소도 다수 사용됐다. 또한 코코 샤넬이 뉴욕에서 얻은 영감을 기반으로 파리와 뉴욕의 감성을 연결하는 접근이 적용됐다고 전했다.한편, 지드래곤은 2025 MAMA에서 대상 포함 4관왕의 주인공이었으나, 라이브 무대로 논란이 있었다. 오는 20일 2025 멜론뮤직어워드에 출연한다. 또, 고척돔에서 앙코르 콘서트에도 나선다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr