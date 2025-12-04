사진 제공=모스트콘텐츠

그룹 뉴진스 다니엘의 친언니인 가수 올리비아 마쉬(Olivia Marsh)가 '친애하는 X' OST에 참여했다.4일 올리비아 마쉬(Olivia Marsh)가 가창한 '친애하는 X' OST Part.6 '아이즈 온 미(Eyes On Me)'가 발매된다.회를 거듭할수록 강렬하고 짜릿한 카타르시스를 선사하며 시청자들의 뜨거운 입소문을 모은 드라마 '친애하는 X'가 최종회를 앞두고 있다. 이에 마지막 OST 'Eyes On Me – 올리비아 마쉬'가 공개되며 작품의 여운을 더욱 깊게 채울 전망이다.올리비아 마쉬는 특유의 신비롭고 몽환적인 보이스에 감각적인 신스 사운드가 더해져 매혹적인 무드를 완성했다. 드라마의 정서와도 자연스럽게 맞물려 장면마다 분위기를 섬세하게 끌어올리며 몰입감을 더욱 짙게 한다.올리비아 마쉬(Olivia Marsh)는 'Strategy', 'First December with You' 등으로 몽환적인 보이스 컬러를 인정받아온 실력파 가수다. 지난 11월 신곡 'Too Good to be Bad'를 통해 감정의 어두운 결을 한층 깊이 있게 풀어내며 확장된 음악적 스펙트럼을 증명했다.이번 'Eyes On Me'는 '소년시대', '동백꽃 필 무렵', '스위트홈', '웰컴투 삼달리', '부부의 세계' 등 수많은 히트 드라마의 음악을 이끌어온 개미 음악감독과 '서초동', '굿파트너' 등에서 세련된 음악성을 보여준 수경 작가가 협업해 제작했다. 극의 전체 무드와 캐릭터 간의 미묘한 감정선을 촘촘히 담아낸 웰메이드 OST로 완성됐다.올리비아 마쉬가 참여한 '친애하는 X' OST Part.6 'Eyes On Me'는 이날 오후 6시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr