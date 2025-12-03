이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순풍 선우용여'

배우 선우용여가 남편의 땅을 되찾기 위해 딸의 희생에 눈물을 흘렸다.3일 선우용여의 채널 '순풍 선우용여'에는 "81세 선우용여 40년 젊어진 전문가들의 미친 스타일링 비법 (무조건 따라 하세요)"라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 선우용여는 자신의 책 출간을 앞두고 그동안 숨겨왔던 가족사를 솔직하게 털어놨다. 그는 "우리 아들이 '엄마, 왜 책에 우리 땅 뺏긴 이야기 안 했냐'고 하더라"며 과거를 떠올리며 씁쓸함을 감추지 못했다.남편이 보증을 잘못 서면서 약 200억 원 가치의 땅을 빼앗긴 사건은 가족에게 큰 충격이었다고. 선우용여는 "아버지가 15년 동안 재판을 하다 돌아가셨는데, 다시 이야기하면 제가 슬프니까 참았다"며 잠시 말을 잇지 못했다.이어 딸 최연제 씨의 희생에 대해서도 털어놨다. 선우용여는 "우리 딸이 8년 동안 가수 활동하면서 돈을 어마어마하게 벌었다. 강남 빌딩 두 채를 사고도 남았다. 하루에 행사를 7~8개씩 했다"며 "하지만 아버지 재판 때문에 그 돈을 다 쓰고도 한 번도 아버지가 쓴 돈을 원망하지 않았다. 우리 딸이 참 착하다. 당연히 아버지가 쓴 거니까 괜찮다고 했다"며 딸에 대한 안쓰러움에 울컥했다.또 선우용여는 "우리 딸은 메이커 하나도 입어보지도 못했다. 중고 옷만 입고, 새 옷을 입어 보 본 적이 없다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr