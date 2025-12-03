/사진 = 뮤직팜엔터테인먼트

JTBC 오디션 프로그램 '싱어게인-무명가수전 시즌 4'의 여덟 번째 음원이 3일 낮 12시, 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다. 이번 음원에는 27호, 28호, 37호 참가자의 곡이 포함되어, 각기 다른 매력을 발산하며 팬들의 기대를 모은다.지난 2일 방송에서는 라이벌전을 뚫고 살아남은 16명의 무명가수들이 TOP 10 진입을 위한 치열한 경연을 펼쳤다. 강력한 실력자들이 대거 출전한 가운데, 무대마다 우열을 가리기 힘든 고품격의 공연들이 펼쳐져 큰 호평을 받았다.이번에 공개된 음원에는 총 3곡이 담겨 있다. 27호는 샘김의 원곡 ‘Make Up’(메이크 업)을 자신만의 소울풀한 보컬로 재해석하며, 정통 R&B 스타일로 새로운 감성을 불어넣었다. 28호는 박원의 ‘all of my life’(올 오브 마이 라이프)를 절제된 방식으로 풀어내며, 진심을 담은 목소리로 감성의 깊이를 더했다. 37호는 윤상의 ‘너에게’를 담백한 해석으로 부른 뒤, 세련된 편곡을 통해 현대적인 감각을 완성했다.‘싱어게인4’는 무명가수들에게 다시 한 번 기회를 제공하며, 그들의 간절한 무대를 통해 감동을 선사하고 있다. 참가자들의 진심 어린 노래는 매주 수요일 낮 12시, 각종 음원 사이트를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr