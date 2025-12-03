/ 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 승부욕을 보였다.3일 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 '월간 박슬기-박명수를 이겨라' 코너가 방송됐다.이날 박명수는 "본격적으로 코너를 시작해 보겠다"고 입을 열었다. 이어 박명수는 "저희 방송은 짜고 하는 게 있을 수 없다"며 "난 망신 당해도 괜찮다. 잃을 것이 없다. 이 바닥 떠도 괜찮다"고 각오를 다졌다.그러면서 박명수는 "있는 그대로 할 것"이라며 "청취자고 뭐고 다 이겨버리겠다"고 승부욕을 보였다.한편, 박명수는 2008년 의사인 한수민과 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 앞서 한수민은 최근 서울 압구정에 새 병원을 오픈한 사실이 밝혀졌다. 또한 한수민은 2021년 약 137억 원 규모의 서울 마포 서교동 건물을 매입한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr