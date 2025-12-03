'109억 건물주' 양세형, 얼마나 가난했으면…"고딩때도 내 방 없어, 진짜 좁았다" ('홈즈')

양세형/ 사진=텐아시아 DB

홍익대학교 인근 약 109억 원대 건물을 매입한 것으로 알려진 양세형이 가난했던 어린 시절을 회상했다.오는 4일 방송되는 MBC 예능 ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 아나운서 출신 방송인 강지영과 코미디언 강재준이 ‘5984’국민평형 아파트 임장에 나선다.이날 방송은 부동산 정책으로 혼란해진 주거시장 속 2025 국민평형 아파트를 찾아 나선다. 그동안 대한민국에서 84㎡ 아파트가 국민평형으로 불린 이유는 방3, 화2 구조로 4인 가족에게 적당해 선호도가 높았기 때문이다. 그러나 1,2인 가구가 점점 늘면서 국민평형도 59㎡로 변화하고 있다고. 수도권 국민평형 아파트 임장은 방송인 강지영과 코미디언 강재준 그리고 양세형이 함께 한다.세 사람은 송파구 문정동으로 임장을 떠난다. 정겨운 아파트 풍경에 강재준은 “어릴 때, 춘천 주공5단지에 살았다. 그 동네에 손흥민 선수가 살았다. 손흥민 선수와 초등학교 동문이다. 저희 아버지도 손웅정 감독님이랑 인연이 있다. 우리 만나야 한다”라고 말한 뒤 손흥민에게 영상편지를 남겨 궁금증을 유발한다.독특한 구조의 이번 아파트는 88년 서울 패럴림픽 선수촌 숙소로 사용됐던 곳으로, 단지 내 세 개의 동에는 비상시 휠체어로 이동이 가능한 경사로 구조를 만들어뒀다고 소개한다.양세형은 “이곳은 봉준호 감독님의 신혼집이었다. 이곳에서 신혼 초 3년 동안 거주를 했으며, 첫 장편영화 ‘플란다스의 개’도 이곳 아파트를 배경으로 찍었다”고 말한다.세 사람이 임장한 곳은 35㎡ 평형 아파트로 올 리모델링을 마쳤다고 한다. 아담한 주방과 달리 널찍한 화장실을 발견한 강지영은 “패럴림픽 선수촌 숙소답게 휠체어의 움직임을 고려해 넓게 만들어졌다”고 소개한다.양세형은 “고등학교 때까지 작은 방에서 세찬이와 생활했다. 둘이서 붙어 자야만 했다”고 말한다. 이어 양세찬이 “진짜 좁았다. 책상도 못 들어왔었다”고 말하자, 장동민은 “어차피 (책상이)필요가 없잖아”라고 말해 웃음을 유발한다.양세형은 “‘웃찾사’의 ‘화상고’ 코너를 시작하면서 처음으로 내 방이 생겼다. 당시 대학로 슈퍼에 갔다가 사람들한테 둘러싸인 적이 있는데, 그때 ‘자고 일어났더니 스타가 됐다‘는 말을 실감하게 됐다”고 고백한다. 강재준과 양세찬은 “그 당시 ’화상고‘가 대학로가 떴다 하면 마로니에 공원에 인파가 몰려 마비가 됐다”고 회상한다.수도권 국민평형 아파트 임장은 이날 오후 10시 방송되는 ‘구해줘! 홈즈’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr