/ 사진=텐아시아DB

사진제공=채널A '마스크 셰프'

‘마스크 셰프’ 서장훈이 험난한 녹화를 예상한다.21일 밤 9시 40분 방송 예정인 채널A ‘마스크 셰프’에는 최다 출연한 재도전자부터 눈과 귀를 사로잡은 뉴페이스 도전자들이 등장한다.이날 방송에서는 이미 두 차례 출연 경험이 있는 조커 마스크가 굳은 각오로 다시 한번 대결에 나선다. 최다 출연자인 조커 마스크의 등장에 강레오는 “왜 안 나오나 했다”며 반가움을 드러낸다. 첫 출연 당시 다소 어설픈 요리 실력이었던 조커 마스크는 거듭되는 대결에서 눈에 띄게 성장한 모습을 보여 모두의 기대감을 받고 있는 상황. 우승을 위해 어머님께 직접 요리 비법까지 전수받고 왔다는 조커 마스크의 승부수는 과연 통할 수 있을지 이날 방송을 통해 공개된다.이어 첫 등장부터 요리 소개까지 TMI를 아낌없이 쏟아내는 브레인 마스크가 등장한다. 브레인 마스크는 흡사 영양학 강의 수준의 설명을 쏟아내며 심사위원들의 미각 뿐만 아니라 청각까지 만족시켰다고 하낟.‘마스크 셰프’에 도전하기 위해 물을 건너 왔다는 R 마스크는 한국어가 서투른 탓에 통역사를 통해 말을 이어간다. 이를 본 서장훈은 “오늘 굉장히 험난한 녹화가 예상된다”고 말해 웃음을 더한다. 이날 진행된 대결에서 R 마스크는 국내에서 접하기 어려운 독특한 메뉴를 선보여 모두를 놀라게 만들었다는 후문이다.우열을 가리기 힘든 맛의 접전에 귀추가 주목되는 가운데, 정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부하는 신개념 요리 대결 채널A ‘마스크 셰프’는 매주 금요일 밤 9시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr