사진 = '동동포차' 유튜브 채널 캡처

사진 = '동동포차' 유튜브 채널 캡처

'구 여자친구' 예린이 솔직한 그룹 활동 비하인드 스토리를 모두 공개했다.유튜브 채널 '근본채널' 중 슈퍼주니어 신동이 운영하는 '신동의 동동포차'에서는 '구 여자친구 현 여사친 예린이를 다시 여자친구 만드는 방법'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 이장준은 예린에 대해 "제가 본 케이팝 여자 아이돌 가수 중에 술을 제일 좋아하고 사랑하는 분이다"며 "오죽하면 유튜브 채널 이름도 '예술가'"라고 소개해 친분을 과시했다. 이장준은 "전 누나 집에도 가봤다"고 자랑했다. 하지만 예린은 "그러니까 이상하지 않냐 그냥 '예술가' 촬영 장소였다"고 해명하며 쿨한 관계임을 드러냈다.신동은 예린에게 그룹 활동을 하다가 개인 활동을 시작하면서 가장 불편한 것이 무엇인지 물었다. 신동은 "개인 활동하면서 편한 건 많지 않냐"며 "멤버들하고 활동하면 먹을 때도 메뉴 통일해야 하고"라고 운을 뗐다. 하지만 예린은 "우리는 그런 게 없었다"며 "아침, 점심, 저녁 먹고 싶은 것이 있으면 각자 알아서 시켰고 집에 가서도 그랬다"고 밝혀 여자친구의 자유로운 식사 문화를 공개했다.메이크업 시간에 대해서도 철저히 공평함을 추구했다고 밝혔다. 예린은 "텀을 1시간 두고 3명씩 갔다"며 "우리는 사다리 타기로 시간을 정했다"고 했다. 이어 "무조건 처음부터 끝까지 다 공평해야 했다"며 "대신 뒤 순서는 머리를 감고 와야 한다고 했다"고 말해 웃음을 안겼다.또한 예린은 자신의 이미지에 대한 깊은 고민을 털어놨다. 그룹 활동 당시 털털하고 발랄한 이미지로 알려졌던 예린은 "그만 좀 털털했으면 좋겠다는 말을 너무 많이 듣는다"고 토로했다. 그러면서 "데뷔 초에 '런닝맨'도 나가면서 발랄한 모습을 많이 보여드렸는데 사실 생각보다 혼자 있으면 조용한 사람인데 사람들에게 너무 시끄러운 이미지로 비춰질까 봐 걱정됐다"고 솔직하게 고백했다.연예계 선배인 신동은 "초반에는 팀을 알려야 하니 어쩔 수 없었을 것이다"라고 위로했고 예린은 "맞다"며 "그거 때문에 더 텐션을 올렸다"고 동의했다. 예린은 "요즘에는 개인기 없으면 '없다'고 말을 하는데, 그때는 어떻게든 MC분들 눈에 들려고 노력하지 않았냐"라며 당시 했던 사오정 개인기를 선보여 다시 한번 웃음을 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr