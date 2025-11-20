'김부장이야기' 과몰입 확 깨졌다…10억 부동산 사기 당했는데, 현실은 '화기애애'

사진제공=JTBC

‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 배우들의 쉬는 시간이 포착됐다.JTBC 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)가 이 시대 가장 김낙수(류승룡 분)의 짠내 나는 인생사를 그리고 있다. 최근 방송에서는 ACT를 퇴사한 후 '영끌'해 10억 5000만원을 투자한 부동산이 사기를 당하는 모습이 담겼다. 이런 가운데 카메라 뒤 배우들의 유쾌한 단체 사진이 공개돼 과몰입 해제를 부르고 있다.이 시대 가장 김낙수 역으로 보는 이들의 공감을 자아내고 있는 류승룡(김낙수 역)의 홀인원 골프공 인증샷 속 환한 미소가 관심을 모은다. 이어 류승룡을 따르는 영업 1팀 신동원(송과장 역), 정순원(정대리 역), 하서윤(권사원 역)은 각양각색 포즈로 개성을 발휘하고 있다.아산공장 직원들을 생각하는 마음은 똑같았던 김낙수와 이주영(정은채 분)의 팀워크도 뭉클한 여운을 남겼던 터. 끈끈한 동료애를 나눴던 류승룡와 정은채(이주영 역)의 단란한 투샷이 시선을 사로잡는다. 여기에 “진짜 인사팀장 데려온 것 같다”는 반응을 얻을 만큼 리얼한 연기로 공분을 샀던 인사팀장 최재혁 역의 이현균은 극 속에서는 볼 수 없었던 반전 면모를 뽐내고 있다.김 부장 패밀리의 일원인 아내 박하진 역으로 이 시대 아내들의 초상을 그리고 있는 명세빈은 집안에서의 편안한 차림과 달리 아름다운 드레스로 우아한 매력을 드러내고 있다. 김낙수와 박하진의 금지옥엽 외아들 김수겸 역의 차강윤(김수겸 역)은 추억 속 첫사랑이자 스타트업 파트너 이한나 역의 이진이와 재기발랄한 포즈로 에너지를 발산한다.‘김 부장 이야기’를 풍성하게 채우고 있는 주역들이 총출동한 단체 사진이 이목을 집중시킨다. 조현탁 감독을 비롯해 류승룡, 명세빈(박하진 역), 차강윤과 ACT 영업본부 유승목(백상무 역), 도부장(이신기 역), 신동원, 정순원, 하서윤, 그리고 밉상 동생 부부로 열연 중인 이세희(박하영 역), 이강욱(한상철 역)의 밝은 표정이 훈훈함을 자아낸다.‘김 부장 이야기’는 3주 연속 TV 드라마 화제성 2위를 기록했으며 류승룡 역시 드라마 출연자 화제성 TOP 10위 안에 이름을 올렸다. 이에 남녀노소 전 세대의 갈등과 고민을 리얼하게 풀어내며 공감과 위로를 선사하고 있는 ‘김 부장 이야기’ 다음 이야기가 기다려진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr