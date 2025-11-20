사진=KBS 2TV 제46회 청룡영화상

가수 화사가 제46회 청룡영화상에서 배우 박정민과 함께한 축하 무대로 이목을 끌었다.지난 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 후반부에는 화사의 축하 공연이 이어졌다. 화사는 지난 10월 발표한 신곡 'Good Goodbye'를 선보인 가운데, 웨딩 드레스를 연상케 하는 흰 드레스에 한쪽 어깨를 드러낸 의상으로 무대에 등장했다.화사는 의자에 앉아 몸을 흔들며 무대를 시작했고 곡이 고조되자 객석 쪽으로 내려갔다. 객석에 있던 박정민이 무대 위에 등장해 화사를 향해 걸어 나왔다. 곧 두 사람은 이별을 앞둔 연긴 연기를 했던 이 곡의 뮤직비디오 속 장면을 그대로 재현했다.박정민은 빨간 구두 한 켤레를 손에 들고 화사 앞에 섰다. 화사는 구두에 무심한 듯 손을 뻗어 멀리 던졌고, 박정민 앞에서 도발적인 안무를 이어갔다. 두 사람은 마지막 소절을 함께 부르고 공연을 마무리했다. 화사가 무대를 떠난 뒤 박정민은 "구두 가져가!"라고 외쳐 현장에 웃음을 더했다.무대 직후 MC를 맡은 배우 이제훈은 "정말 멋진 한 편의 영화 같은 무대였다"고 평했다. 이어 그는 "박정민 씨가 예전에 저에게 '훌륭한 멜로 얼굴을 가지고 있는데 왜 자꾸 힘든 역할만 하느냐'고 말한 적이 있다. 그런데 오늘은 그 말을 되돌려주고 싶다. 박정민 씨도 훌륭한 멜로 얼굴을 가지고 있으니 많이 써달라"고 어필했다. 그러자 박정민은 손가락을 입에 대 조용히 하라는 제스처를 보내 웃음을 자아냈다.배우 한지민도 "제 주변의 많은 여배우들이 박정민 씨와 멜로 연기를 꿈꾼다"면서 "가까운 시일 내에 박정민 씨의 로맨스 연기를 기대한다"고 거들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr