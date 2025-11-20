[공식] '아이유 동생' 강유석, 변우석과 호흡 앞두고 기쁜 소식 알렸다…첫 단독 팬미팅 개최

사진=텐아시아DB

배우 강유석의 첫 단독 팬미팅이 열린다. 앞서 강유석은 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 양금명(아이유 분)의 동생 양은명으로 열연한 바 있다.20일 NHN링크 측은 12월 '2025 강유석 팬미팅 u:niverse(유-니버스)'를 개최한다고 밝혔다. 이번 팬미팅은 다음 달 27일 오후 2시, 7시에 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 진행된다. 티켓은 20일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.강유석은 2018년 '신의 퀴즈 : 리부트'로 데뷔 후 '새빛남고 학생회', '택배기사', '법쩐', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '폭싹 속았수다', '서초동', '알바로 바캉스' 등에 출연하며 큰 사랑을 받았다.팬미팅을 앞두고 강유석은 "직접 만나 인사드릴 수 있어서 꿈만 같다. 팬분들이 응원해 주신 덕분에 여기까지 올 수 있었다"라며 "즐겁고 행복한 팬미팅 시간을 보내기 위해 잘 준비하겠다"는 메시지를 전했다.한편 그는 현재 배우 변우석이 주연을 맡은 넷플릭스 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 출연을 긍정 검토 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr